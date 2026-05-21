Letonia lëshon një paralajmërim për banorët pasi zbuloi një dron në hapësirën e saj ajrore
Forcat e Armatosura Letoneze (NBS) kanë lëshuar një alarm për banorët, pasi zbuluan "të paktën një" mjet ajror pa pilot në hapësirën e tyre ajrore.
Në një deklaratë të postuar në X, NBS fillimisht paralajmëroi për një "kërcënim të mundshëm" për hapësirën ajrore mbi rajonet lindore të Ludzës, Krāslavës, Rēzeknes dhe Augšdaugavas, përpara se të konfirmonte se kishte zbuluar një dron.
"Kërkoni strehim brenda, mbyllni dritaret dhe dyert - ndiqni parimin e dy mureve," u tha banorëve, transmeton Telegrafi.
"Nëse vini re një objekt që fluturon ulët, të dyshimtë ose të rrezikshëm, mos i afroheni dhe telefononi 112. Ne do t'ju informojmë kur kërcënimi të ketë mbaruar", u tha ndër tjera.
NBS tha se kishte vendosur njësi shtesë në kufirin lindor të Letonisë për të forcuar aftësitë ajrore.
Të mërkurën, aeroporti i Vilniusit i Lituanisë u mbyll përkohësisht pasi qeveria njoftoi një kërcënim të dyshuar me dron mbi hapësirën e saj ajrore.
Ministria e Mbrojtjes e Lituanisë tha se droni ishte afruar nga Bjellorusia dhe u zbulua pranë kufirit. Aeroplanët e NATO-s u ngritën në ajër për të identifikuar kërcënimin.
Pas incidentit, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen tha se "kërcënimet publike të Rusisë kundër shteteve tona baltike janë plotësisht të papranueshme".
"Rusia dhe Bjellorusia mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për dronët që rrezikojnë jetën dhe sigurinë e njerëzve në krahun tonë lindor", shtoi ajo në një postim në X. /Telegrafi/