Kancelari gjerman propozon një riorganizim rrënjësor të anëtarësimit në BE, për t'u dhënë shpresë Ukrainës - Moldavisë dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor
Kancelari gjerman Friedrich Merz u ka bërë thirrje udhëheqësve të BE-së të diskutojnë një status të ri shtesë anëtarësimi për Ukrainën dhe vendet e tjera kandidate për të ruajtur vrullin, derisa të bëhen anëtarë të plotë të bllokut, në një letër të parë nga Kyiv Independent të datës 18 maj.
Ukraina ka qenë një vend kandidat që nga viti 2022, por përparimi i mëtejshëm në pranimin në BE është bllokuar për gati një vit.
Letra vëren se "procesi i zgjerimit zgjat shumë" dhe se "kuptohet që kjo krijon frustrim", transmeton Telegrafi.
Disa vende kanë ngecur duke pritur shumë më gjatë se Ukraina për të vazhduar me hapat e mëtejshëm të pranimit në BE.
Maqedonisë së Veriut iu dha statusi i kandidatit në dhjetor 2005. Më shumë se 20 vjet më vonë, përparimi i saj është bllokuar së pari nga Greqia, duke kërkuar që vendi të ndryshojë emrin e tij, dhe më pas nga Bullgaria për shkak të mosmarrëveshjeve etnike.
"Jam i bindur se na duhet një dinamikë e re për Ukrainën, si dhe për Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë", thotë Merz në letër.
Lidhur me Ukrainën, kancelari gjerman është i qartë se ajo duhet të bëhet një "anëtare e plotë" e BE-së, dhe gjithashtu përsërit qëndrimin gjerman se të gjashtë grupet e zgjerimit "duhet, menjëherë dhe pa vonesë, të hapen zyrtarisht".
Hungaria ka bllokuar progresin në hapjen e këtyre grupeve për një vit, por nuk është e vetmja që ngre kundërshtime.
Ndërsa ky proces vazhdon, Merz propozon një "anëtarësi të asociuar" për Ukrainën, e cila do të jepte pjesëmarrje në takimet e udhëheqësve të BE-së, një vend në kolegjin e Komisionerëve të BE-së, anëtarësim pa të drejtë vote në Parlamentin Evropian dhe madje edhe njëfarë përfaqësimi në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë.
"Ne tashmë do t'i ofronim Ukrainës një ekuivalent të konsiderueshëm të anëtarësimit që tejkalon shumë atë që mund të ofrojmë në afat të mesëm përmes metodologjisë sonë të pranimit", thotë Merz në letër.
Ukraina përjashtoi çdo lloj "anëtarësie të supozuar" kur ideja e Merz u paraqit për herë të parë në mënyrë jozyrtare në një takim të udhëheqësve të BE-së në prill, duke preferuar të përqendrohej në shtyrjen përpara të procesit aktual të pranimit sa më shpejt të jetë e mundur.
Merz përpiqet ta adresojë këtë në letër duke pretenduar se "nuk do të ishte një dritë anëtarësimi" dhe se do të "përshpejtonte më tej procesin e pranimit".
Për vendet në Ballkanin Perëndimor që janë përballur me një shtytje shumë më të gjatë drejt integrimit në BE, shtytja e Gjermanisë për "zgjidhje inovative edhe për ato vende kandidate që janë përgatitur prej kohësh tani", mund të shihet si një nxitje shumë e nevojshme për perspektivat e tyre të anëtarësimit.
Letra përmend se këtyre vendeve gjithashtu mund t'u jepet statusi i vëzhguesit në "të gjitha institucionet përkatëse të BE-së" dhe përfaqësim kur institucionet e BE-së diskutojnë çështje që i prekin drejtpërdrejt ato.
Për momentin, Merz po kërkon krijimin e një grupi pune për të adresuar çështjet e fizibilitetit ligjor dhe politik që rrjedhin nga propozimi i tij. /Telegrafi/