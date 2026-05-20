Pesë anëtarë të BE-së propozojnë integrimin gradual të Ballkanit Perëndimor
Austria, Italia, Republika Çeke, Sllovakia dhe Sllovenia qarkulluan një dokument konfidencial midis shteteve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian javën e kaluar, duke propozuar një "qasje të bazuar në meritë - nëse është e nevojshme, hap pas hapi - në tregun e vetëm evropian", raporton Euractiv.
Sipas dokumentit, një iniciativë e tillë është e nevojshme për të mbështetur vrullin e zgjerimit dhe për të ndihmuar vendet kandidate të "kundërshtojnë ndikimin e vendeve të treta", transmeton Telegrafi.
Modeli do të përfshinte zgjerimin e gamës së programeve të BE-së në të cilat vende si Mali i Zi, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia mund të marrin pjesë, ndërsa ato përputhen, kapitull pas kapitulli, me legjislacionin e BE-së.
Dokumenti propozon sektorë që mund të përfshihen, siç janë tregjet e transportit, energjisë, tregu i vetëm digjital, strategjitë e konkurrencës dhe politikat kritike të lëndëve të para. Gjithashtu propozohen masa mbrojtëse në rast të kthimit prapa.
"Autorët e dokumentit i bënë thirrje Marta Kos, Komisioneres për Zgjerim, të dalë me ide të reja përgjatë këtyre linjave", raporton Euractiv. /Telegrafi/