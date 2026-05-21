Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për identifikimin e një të dyshuari për vjedhje
Policia Rajonale e Ferizajt në kuadër të veprimeve hetimore për zbardhjen e një rasti penal, kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për identifikimin e një personi të dyshuar.
Rasti ka të bëjë me veprën penale “Vjedhje”, e cila dyshohet se ka ndodhur me datë 07.05.2026, në rrugën “Ahmet Kaçiku”, në qendrën ''The Village Shopping & Fun'' në Ferizaj.
“Me autorizim të Prokurorit të Shtetit, publikojmë fotografinë e personit të dyshuar, i cili dyshohet të jetë i përfshirë në këtë rast. Lusim të gjithë qytetarët që, nëse kanë ndonjë informacion që mund të ndihmojë në identifikimin apo lokalizimin e këtij personi, ta njoftojnë Policinë e Kosovës përmes numrit emergjent 192; stacionit më të afërt policor apo aplikacionin digjital ‘lajmëro policinë’”, thuhet në raport.
Policia e Kosovës njofton se të gjitha informacionet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë. /Telegrafi/