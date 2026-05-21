Tensionet në Lindjen e Mesme, Turqia njofton vendosjen e sistemit gjerman Patriot
Turqia njoftoi se Gjermania do të dërgojë një sistem mbrojtës ajror Patriot për një vendosje gjashtëmujore duke filluar nga qershori, duke zëvendësuar një që ishte vendosur si pjesë e masave të NATO-s në Turqinë juglindore për të forcuar mbrojtjen ajrore për shkak të luftës në Iran.
Në mars, Ankaraja njoftoi se një sistem amerikan Patriot ishte vendosur në Turqinë juglindore, pranë një baze radari të NATO-s, për shkak të kërcënimeve me raketa nga Irani.
Sipas autoriteteve turke, sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s rrëzuan katër raketa balistike të lëshuara nga Irani gjatë luftës.
“Përveç sistemit spanjoll Patriot që është vendosur tashmë në vendin tonë, një nga dy sistemet shtesë Patriot të vendosura nga NATO për shkak të konflikteve midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit do të zëvendësohet nga një sistem gjerman”, tha Ministria Turke e Mbrojtjes në një deklaratë.
“Zëvendësimi është planifikuar të përfundojë në qershor dhe sistemi pritet të mbetet funksional për afërsisht gjashtë muaj”, shtoi deklarata, duke vënë në dukje se vlerësimet e sigurisë do të vazhdojnë në koordinim me aleatët.
Sistemet e NATO-s në rajon
Turqia, e cila ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO, vitet e fundit ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të zvogëluar varësinë e saj nga furnizuesit e huaj në sektorin e mbrojtjes.
Megjithatë, pavarësisht këtyre përpjekjeve, asaj ende i mungon mbrojtja ajrore gjithëpërfshirëse dhe mbështetet në sistemet e NATO-s të vendosura në rajon.
Siç është raportuar nga gazeta turke Daily Sabah, forcat e armatosura gjermane do të formojnë një “Forcë Sulmuese”, e cila do të veprojë në koordinim të ngushtë me forcat e armatosura turke nën ombrellën e NATO-s .
Gazeta raportoi gjithashtu se misioni gjerman do të zëvendësojë njësinë amerikane të vendosur në territorin turk. /Telegrafi/