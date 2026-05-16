Erdogan: Nuk ka paqe në Lindjen e Mesme derisa të ndalen provokimet izraelite
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë të përpiqet për bashkëpunim më të fortë rajonal, kapacitete më të thella të mbrojtjes dhe angazhim të rinovuar diplomatik si me aleatët e NATO-s ashtu edhe me BE-në, duke bërë gjithashtu thirrje për stabilitet në Lindjen e Mesme.
Duke folur për gazetarët gjatë fluturimit të kthimit nga Kazakistani, Erdogan tha se “së pari, provokimet e Izraelit duhet të neutralizohen, dhe më pas të ndërtohet paqe e vërtetë”, duke iu referuar sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit.
“Nëse kërkohet stabilitet i qëndrueshëm në rajon, të gjithë duhet të lënë mënjanë llogaritjet afatshkurtra. Vendet duhet të mbrojnë të drejtat e qytetarëve të tyre, jo interesat e aktorëve jashtë rajonit”, shtoi Erdogan.
Ai gjithashtu tha se paqja afatgjatë në Lindjen e Mesme do të kërkojë ndalimin e veprimeve përshkallëzuese dhe të kalkulimeve politike afatshkurtra.
Ndër tjera, lideri turk foli për samitin e ardhshëm të NATO-s, duke thënë se Ankaraja pret vendime të rëndësishme për të ardhmen e aleancës dhe arkitekturën globale të sigurisë.
“Ne presim që të merren vendime të rëndësishme për të ardhmen e aleancës dhe formën e ardhshme të arkitekturës globale të sigurisë”, tha Erdogan.
Erdogan më tej e përshkroi Turqinë si “një mundësi të madhe” për BE-në dhe tha se blloku përballet me një “vendim historik” nëse do ta shfrytëzojë këtë mundësi.
Për bashkëpunimin në mbrojtje me SHBA-në, ai deklaroi se bisedimet për programin e aeroplanëve F-35 po vazhdojnë.
“Kërkesat tona për F-35 janë të qarta. Zyrtarët tanë po vazhdojnë bisedimet me homologët amerikanë. Shpresojmë për një rezultat pozitiv”, shtoi Erdogan. /AA/