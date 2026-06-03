Kryetari i parlamentit turk kritikon OKB-në si 'joefektive' në parandalimin e konflikteve
Kryetari i Parlamentit turk, Numan Kurtulmus, tha të mërkurën se institucionet që mbështesin sistemin aktual ndërkombëtar kanë rënë dhe kanë dështuar të adresojnë konfliktet globale, duke e kritikuar OKB-në si joefektive në parandalimin e agresionit dhe sigurimin e llogaridhënies.
Duke folur në një aktivitet të titulluar "Turqia në një botë në ndryshim: Një partner, një balancues, një aktor strategjik", të organizuar nga Grupi Ndërparlamentar i Miqësisë Finlandë-Turqi, Kurtulmus tha se rendi global po përballet me një krizë të thellë institucionale.
"Institucionet e sistemit botëror kanë rënë", citohet të ketë thënë Kurtulmus.
Ai argumentoi se OKB-ja, e cila u krijua për të parandaluar konfliktet dhe parimet themelore të së cilës mbeten gjerësisht të respektuara, nuk kishte arritur të përmbushte misionin e saj.
"Thënë thjesht, Kombet e Bashkuara nuk do të thotë asgjë më shumë sesa një zyrë në Nju Jork", tha ai.Duke kujtuar vërejtjet që bëri në një takim të mëparshëm në Turqi, Kurtulmus shtoi: "Fatkeqësisht, Kombet e Bashkuara nuk janë ndryshe nga një kafene në Nju Jork. Ato nuk kanë ndikim, nuk mund të zgjidhin asnjë konflikt, nuk mund të ndalojnë asnjë agresion, nuk mund t'i tregojnë asnjë krimineli se janë fajtorë dhe mbeten në një gjendje pafuqie". /Telegrafi/