Baks Bay, projekti me madh turistik në Shqipëri prezantohet ne Expo Real Kosova: Vizitoni shtandin dhe zbuloni mundësitë e investimit
Nga 24 deri më 26 korrik, ekipi i Baks Bay Albania do të jetë pjesë e panairit EXPO REAL KOSOVA në Prishtina Mall, ku vizitorët mund të njihen me projektin, rezidencat dhe mundësitë e investimit në bregdetin verior të Shqipërisë.
Një nga projektet e reja më ambicioze në bregdetin shqiptar, Baks Bay Albania, prezantohet këtë fundjavë para publikut dhe investitorëve në Kosovë.
Nga e premtja, më 24 korrik, deri të dielën, më 26 korrik, përfaqësuesit e projektit do të jenë të pranishëm në EXPO REAL KOSOVA 2026, që organizohet në Prishtina Mall. Të interesuarit do të kenë mundësi të vizitojnë shtandin e Baks Bay, të takohen drejtpërdrejt me ekipin dhe të marrin informacione rreth rezidencave, konceptit të zhvillimit dhe ofertave aktuale për investim.
Baks Bay po zhvillohet në bregdetin verior të Shqipërisë, ndërmjet Velipojës dhe Ranës së Hedhun. Projekti është konceptuar si një komunitet i integruar bregdetar, i përshtatshëm për banim, pushime dhe qëndrim gjatë gjithë vitit. Ai përfshin rezidenca nga studio deri në apartamente me katër dhoma gjumi, hotelin me pesë yje Meliá, si dhe hapësira për gastronomi, tregti, sport, relaksim dhe mirëqenie.
Në qendër të konceptit janë natyra, hapësirat e gjelbra dhe jeta aktive. Projekti parashikon shëtitore përgjatë bregdetit, parqe, shtigje për ecje dhe biçikleta, zona sportive, pishina, ambiente wellness, restorante, kafene dhe shërbime të tjera të integruara.
Baks Bay zhvillohet nga ABA Properties dhe ndërtohet nga Gener 2, kompani me përvojë në realizimin e projekteve të mëdha rezidenciale, komerciale dhe infrastrukturore në Shqipëri.
EXPO REAL KOSOVA është panair i fokusuar në ndërtim, patundshmëri, arkitekturë, materiale ndërtimore dhe industri të ndërlidhura. Edicioni i sivjetmë zhvillohet më 24, 25 dhe 26 korrik 2026, në hapësirën e panaireve në Prishtina Mall.
Vizitoni shtandin e Baks Bay Albania në EXPO REAL KOSOVA dhe njihuni nga afër me projektin, rezidencat dhe ofertat për investim në bregdetin verior të Shqipërisë.