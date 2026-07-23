Trump: Irani do të paguajë çmimin për sulmet e Houthive
Në komente të ngjashme të bëra nga Marco Rubio më herët, presidenti amerikan Donald Trump thotë se është "shumë i zhgënjyer" nga grupi rebel Houthi i lidhur me Iranin për të shtënat ndaj dy anijeve të Arabisë Saudite.
Ai tha se që kur SHBA-të e sulmuan grupin "shumë fuqishëm" vitin e kaluar, ata kanë "vepruar me shumë përgjegjësi".
"Fatkeqësisht, tani ata po fillojnë përsëri", shtoi presidenti amerikan.
Pastaj ai paralajmëroi:
"Ju lutem, lejoni që kjo e VËRTETË të shërbejë për të përfaqësuar se nëse e bëjnë këtë përsëri, SHBA-të do ta mbajnë Iranin përgjegjës, në kuptimin që Houthit janë një zëvendësues dhe/ose përfaqësues i Iranit, dhe ndëshkime të mëdha ushtarake do t'i shqiptohen Iranit dhe, natyrisht, vetë Houthive, me të cilët jam shumë i zhgënjyer për faktin se deri më tani kanë vepruar shumë profesionalisht dhe me zgjuarsi". /Telegrafi/