Dronët ukrainas godasin portin e madh rus, SHBA i kërkon Kievit të ndalë sulmet ndaj cisternave
Dronët ukrainas kanë goditur Novorossiyskun, një prej porteve më të mëdha të Rusisë në Detin e Zi dhe një pikë strategjike për eksportet e naftës, tregtinë detare dhe aktivitetin ushtarak rus.
Sulmi i fundit ndaj qytetit dhe infrastrukturës portuale ka shkaktuar dëme dhe ka ndërprerë përkohësisht aktivitetin në disa terminale.
Sulmi zgjati më shumë se pesë orë dhe aktivizoi sistemet ruse të mbrojtjes ajrore. Sipas raportimeve, dëmtime janë shkaktuar në disa ndërtesa, ndërsa është prekur edhe një fabrikë për përpunimin e bukës. Novorossiysku është veçanërisht i rëndësishëm për Rusinë, pasi aty ndodhen edhe objekte të lidhura me Flotën e Detit të Zi dhe terminale të mëdha të eksporteve.
Në një zhvillim të veçantë, Ukraina ka pezulluar sulmet me dronë ndaj cisternave të naftës që përdorin portin e Novorossiyskut, pas një kërkese të drejtpërdrejtë nga zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance drejtuar presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Kërkesa amerikane lidhej veçanërisht me anijet që transportojnë naftë kazake përmes terminalit të Konsorciumit të Tubacionit Kaspik (CPC).
Uashingtoni kishte shprehur shqetësimin se sulmet ndaj këtyre anijeve mund të shkaktonin çrregullime në tregjet globale të naftës.
SHBA-ja kishte gjithashtu frikë se goditjet do të dëmtonin interesat e kompanive amerikane, përfshirë Chevron dhe ExxonMobil, të cilat kanë interesa në infrastrukturën e lidhur me transportin e naftës kazake.
Sipas raportimeve, Ukraina është dakorduar të mos godasë infrastrukturën e CPC-së apo anijet jo-ruse, për sa kohë që ato nuk janë nën sanksione ukrainase dhe nuk transportojnë naftë apo ngarkesa ruse.
Kjo marrëveshje tregon se sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike ruse kanë filluar të kenë pasoja përtej frontit, duke tërhequr edhe shqetësimin e drejtpërdrejtë të Uashingtonit.
Megjithatë, Novorossiysku mbetet një prej objektivave më të rëndësishëm strategjikë për Ukrainën. Goditjet ndaj portit synojnë të kufizojnë kapacitetet ushtarake dhe logjistike të Rusisë, ndërsa njëkohësisht prekin një prej rrugëve kryesore për eksportet energjetike nga rajoni. /Telegrafi/