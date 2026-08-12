Flakët kërcënojnë Lurën në Shqipëri, ushtria dhe emergjencat civile në luftë nga toka dhe ajri
Një operacion i gjerë nga toka dhe ajri po zhvillohet për neutralizimin e vatrës së zjarrit që ka përfshirë territorin e Parkut Kombëtar të Lurës në Shqipëri.
Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, i cili konfirmoi angazhimin e të gjitha strukturave të emergjencës në mbrojtje të kësaj pasurie kombëtare.
Operacioni në terren dhe angazhimi i strukturave
Në operacionin e shpëtimit janë angazhuar trupa të shumta të Shërbimit Zjarrfikës, efektivë të Policisë së Shtetit, Forcave të Armatosura, si dhe trupat e Emergjencave Civile. Përpjekjet e forcave operativë po kryhen në kushte mjaft të vështira atmosferike, shkruan RTSH, përcjell KosovaPress.
“Vijon lufta intensive me flakët në Lurë. Forca të Shërbimit Zjarrfikës, efektivë të Policisë së Shtetit, Forcave të Armatosura dhe Emergjencave Civile, janë në terren dhe po punojnë pa ndërprerje nën temperatura ekstreme. Do të vijojmë me të njëjtën vendosmëri deri në neutralizimin e plotë të rrezikut dhe shpëtimin e Parkut Kombëtar të Lurës.”, thekson Lamallari.
Apeli për ndjekje penale dhe ndëshkimin e zjarrvënësve
Përveç aksionit për shuarjen e flakëve, kreu i Ministrisë së Brendshme ka kërkuar reagim të prerë ligjor ndaj çdo rasti të dyshuar të zjarrvënies me qëllim. Lamallari i bëri thirrje Policisë së Shtetit dhe organeve të drejtësisë për zbardhjen e menjëhershme të ngjarjes dhe vënien e përgjegjësve përpara ligjit.
“Zjarrvënësit e qëllimshëm duhen evidentuar sa më parë dhe plotësisht nga Policia e Shtetit, proceduar dhe ndjekur penalisht me të gjithë vetëdijen e lartë qytetare dhe angazhimin maksimal profesional të çdo prokurori, për vënien përpara drejtësisë dhe ndëshkimin e ashpër sipas ligjit penal të çdokujt që shkatërron pasurinë kombëtare të shumë gjeneratave!”, deklaron ministri.
Mbrojtja e sipërfaqeve me pyje dhe habitateve të mbrojtura natyrore mbetet një sfidë kritike gjatë sezonit të verës, ndërsa autoritetet garantojnë se puna në terren do të vijojë deri në shuarjen e plotë të të gjitha vatrave.