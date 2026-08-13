Mizat do të largohen nga shtëpia nëse bëni këtë punë të shpejtë 5-minutëshe në kuzhinë gjatë verës
Mizat mund të jenë një problem i bezdisshëm dhe i përsëritur gjatë muajve të ngrohtë të verës, pasi dritaret dhe dyert lihen të hapura për të lejuar hyrjen e ajrit të freskët në shtëpi.
Nëse edhe ju e keni gjetur veten duke u përballur me një tufë mizash, është e mundur t’i largoni ato pa pasur nevojë për kimikate të forta.
Lucy Kalice, një pasionante e pastrimit, ka treguar se si mund t’i luftoni lehtësisht mizat e padëshiruara me një përzierje të thjeshtë të bërë në shtëpi, duke përdorur përbërës që me shumë gjasë i keni tashmë në kuzhinë. Në një video të fundit në TikTok, Lucy tha:
“Këtë verë kemi pasur jashtëzakonisht shumë miza të bezdisshme në shtëpi. Prandaj, do t’ju tregoj një mënyrë shumë të thjeshtë për t’i mbajtur jashtë.”
Për larguesin e mizave të bërë në shtëpi, Lucy përdor tre përbërës me aromë të fortë që i ka në kuzhinë. Nuk do t’ju nevojiten kimikate të forta, vetëm limon, kanellë dhe rozmarinë.
Si t’i mbani mizat jashtë shtëpisë
Mbushni një tenxhere deri në gjysmë me ujë. Prisni një limon në feta dhe hidheni në tenxhere, së bashku me dy shkopinj kanelle dhe disa degë rozmarine.
Vendoseni tenxheren në sobë dhe ngroheni derisa uji të fillojë të ziejë ngadalë. Sapo uji të fillojë të flluskojë dhe të krijojë avull, lëreni përzierjen të ziejë ngadalë për disa orë, në mënyrë që aroma të përhapet në ajër.
Lucy tha:
“Në thelb, shpjegimi shkencor pas kësaj është se mizat i urrejnë aromat e forta. Për shembull, nuk e pëlqejnë aromën e kanellës dhe rozmarinës.
Mund të përdorni edhe livando ose portokall. Këto aroma ndërhyjnë në receptorët e tyre të komunikimit. Në thelb, aromat ua irritojnë receptorët, kështu që mizat nuk i pëlqejnë dhe, shpresojmë, largohen”.
Nëse dëshironi ta përdorni përzierjen edhe në dhoma të tjera, mund ta ktheni atë në një spërkatës. Thjesht hidheni përzierjen e përgatitur në një shishe me spërkatës.
Spërkateni tretësirën rreth pikave nga ku mizat mund të hyjnë në shtëpi, si për shembull pragjet dhe kornizat e dritareve, si edhe kornizat e dyerve. Përdorimi i limonit ndihmon në çorientimin e shqisave të mizave. Limonët kanë një aromë të fortë dhe të mprehtë nga vajrat esencialë të agrumeve, si limoneni, të cilën mizat e gjejnë të pakëndshme.
Cilat aroma i largojnë mizat?
Limoni funksionon mirë si një largues natyral i mizave, pasi mizat nuk e pëlqejnë aromën e agrumeve. Për shkak se limoni ka një aromë të fortë, mizat priren t’i shmangin vendet ku aroma e agrumeve është e theksuar.
E njëjta gjë vlen edhe për kanellën dhe rozmarinën. Aroma e fortë dhe pikante e kanellës ndihmon në mbajtjen e mizave larg shtëpisë dhe është një alternativë e mirë ndaj përbërësve si speci kajen.
Mund të përdorni gjithashtu vaj esencial kanelle në difuzor ose të ndizni një qiri me aromë kanelle, si një zgjidhje më pak e rrëmujshme, veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Kanella mund të përdoret edhe në mënyrë më të drejtpërdrejtë, duke vendosur shkopinj kanelle ose kanellë pluhur në vendet ku grumbullohen mizat dhe dëmtuesit e tjerë. Megjithatë, kjo mund të shkaktojë pak rrëmujë.
Kanella i largon mizat sepse përmban vajra të fuqishëm, si cinnamaldehyde dhe eugenol, të cilët mbingarkojnë shqisën e tyre të ndjeshme të nuhatjes, irritojnë receptorët e shijes dhe ndërhyjnë në komunikimin mes tyre.
Së fundmi, rozmarina i largon mizat për shkak të aromës së saj të fortë dhe karakteristike, të ngjashme me drurin. Rozmarina i largon mizat sepse përmban vajra esencialë aromatikë të fuqishëm, si kamfori, eukaliptoli dhe cineoli, të cilët mbingarkojnë receptorët e tyre shqisorë dhe mbulojnë aromat tërheqëse të ushqimit që vijnë nga kuzhina.