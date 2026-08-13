Zana Kotorri emërohet në krye të KIESA-s, zëvendëson Irfan Lipovicën
Zana Kotorri është emëruar ushtruese e detyrës së drejtoreshës së Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), duke zëvendësuar në këtë pozitë Irfan Lipovicën.
Telegrafi ka mësuar se vendimi për emërimin e Kotorrit është marrë së fundmi dhe ajo tash e tutje do ta drejtojë KIESA-n në cilësinë e ushtrueses së detyrës.
Sipas burimeve të Telegrafit, emërimi i saj është bërë me vendim të ministres në detyrë te Industrisë e Tregtisë, Mimoza Kusari-Lila
Kotorri vjen në këtë pozitë pas Irfan Lipovicës, i cili kishte ushtruar detyrën e drejtorit të Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë.
Telegrafi, po pret edhe konfirmim nga MINT-it për këtë emërim, ndryshe KIESA është agjenci përgjegjëse për promovimin dhe mbështetjen e investimeve, eksporteve dhe zhvillimit të ndërmarrjeve në Kosovë. /Telegrafi/.