Shtrenjtohet sërish nafta dhe benzina – MINTI publikon çmimet e derivateve
Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë ka publikuar sërish çmimet maksimale të derivateve për datën 12 gusht.
Sipas njoftimit, çmimi i naftës edhe për sot është 1.67 euro për litër, duke u shtrenjtuar kështu për tre centë.
Po ashtu është shtrenjtuar edhe benzina, për tre centë. Sot është 1.47, gjersa të martën ishte 1.44 euro.
Çmimi i gazit vazhdon të jetë i njëjtë, 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/
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