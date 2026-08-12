Një i panjohur e kishte marr me veturë - më pas e sulmoi, ia grabiti paratë dhe telefonin
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të grabitjes në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur të martën, në ora 12:10.
“Ankuesi mashkull kosovar ka informuar se një person i panjohur e kishte marr me veturë e më pas e kishte sulmuar fizikisht dhe i kishte grabitur para të gatshme dhe një telefon mobil”, thuhet në raport.
Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërkaq rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
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