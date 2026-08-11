Po planifikoni renovim? BAU Market sjell Ofertat e Gushtit me çmime promocionale
Vera është një nga periudhat më të përshtatshme për renovime, rregullimin e shtëpisë dhe përfundimin e projekteve të ndërtimit. Për këtë periudhë, BAU Market ka sjellë Ofertat e Gushtit, me një përzgjedhje të gjerë produktesh me çmime promocionale.
Qoftë një ndryshim i vogël në shtëpi, rregullimi i oborrit apo një projekt më i madh ndërtimi, oferta aktuale përfshin produkte për nevoja dhe buxhete të ndryshme.
Nga ndërtimi deri te rregullimi i shtëpisë
Në Fletushkën e Gushtit mund të gjeni oferta në kategori të shumta, duke përfshirë:
- Materiale për ndërtim dhe renovim
- Pajisje sanitare
- Vegla dhe pajisje pune
- Produkte për kopsht dhe oborr
- Elektro-shtëpiake
- Produkte për mirëmbajtjen dhe funksionalizimin e shtëpisë
BAU Market ofron edhe mundësinë e blerjes deri në 24 këste me bankat partnere.
Edhe pak ditë për të përfituar
Ofertat e Gushtit janë të vlefshme deri më 15 gusht 2026, ndaj klientët kanë edhe pak ditë për të përfituar nga çmimet promocionale të përzgjedhura për këtë periudhë.
Produktet dhe ofertat mund t’i gjeni në pikat e BAU Market në Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj, Prizren dhe Pejë.
Nga ideja deri te realizimi – gjeni gjithçka që ju duhet për shtëpinë dhe ndërtimin në BAU Market.