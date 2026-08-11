Një person u gjet i shtrirë në rrugë, Ekipi i Emergjencës konstaton vdekjen e tij – Policia heton rastin në Prishtinë
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të hetimit të vdekjes në Prishtinë.
Në raportin 24 orësh bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të hënën, në orët e hershme të mëngjesit.
“Prishtinë 10.08.2026-05:15. Ekipi i emergjencës i kishte dhënë ndihmë mjekësore viktimës mashkull kosovar i cili ishte gjet i shtrirë në rrugë”, thuhet në raport.
Sipas mjekut viktima kishte ndërruar jetë.
Në vendngjarje kanë dal njësitet përkatëse, ndërkaq me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML. /Telegrafi/
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