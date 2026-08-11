Ymeri: Deklarata e Vuçiqit për ndryshimin e lumit Ibër lidhet me kartën nacionaliste të VV-së
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Imeri, ka reaguar ndaj deklaratës së presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, lidhur me mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër.
Imeri ka lidhur deklaratën e Vuçiqit me zhvillimet politike në Kosovë, duke argumentuar se çështja e burimeve ujore dhe e sigurisë energjetike duhet të trajtohet në institucionet e Kosovës dhe jo përmes, siç e ka cilësuar ajo, “ngjalljes së panikut”.
“Deklarata e Vuçiqit për ndryshimin e lumit Ibër lidhet me kartën nacionaliste të VV-së, sepse lumi Ibër e mbush liqenin e Ujmanit, lidhet me kanalin Ibër-Lepenc deri në Obiliq, ndërsa lumi vazhdon në Serbi”, ka shkruar Imeri.
Ajo ka pretenduar se ndryshimi i rrjedhës së Ibrit do të paraqiste rrezik për sigurinë energjetike të Kosovës.
“Ndryshimi i rrjedhës jo veç që nuk lejohet me të drejtë ndërkombëtare, por edhe rrezikon sigurinë energjetike 100 për qind, për çfarë Serbia penalizohet”, ka deklaruar Imeri.
Deputetja e LDK-së ka kritikuar edhe mënyrën se si, sipas saj, Qeveria e Kosovës ka trajtuar çështjen e Ujmanit dhe deklaratat e presidentit serb.
“Tash nuk ka nevojë as Albin Kurti, as ministri Sveçla të defilojnë në Ujman kinse e mbrojnë Kosovën. Kallxon rryma, guri e gruri sa e mbrojnë”, ka shkruar ajo.
Imeri ka thënë se për këtë çështje duhet të flitet në Kuvendin e Kosovës, duke e lidhur reagimin e saj edhe me situatën politike dhe procesin e konstituimit të institucioneve.
“Çështja është Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe nuk kryen punë as Vuçiqi në ngjallje paniku për me i dhanë shkak për trazira VV-së”, ka deklaruar ajo.
Në fund, Imeri ka ngritur edhe një pyetje lidhur me pjesëmarrjen e kryeministrit në seancën e Kuvendit.
“A del në Kuvend me u anku kryeministri në mashtrim e sipër, duke e ditur që mund të mos e përfundojë seancën vetëm si viktimë e gjuajtjes së vezëve?”, ka shkruar deputetja e LDK-së. /Telegrafi/