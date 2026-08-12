Komandati i KFOR-it takon Listën serbe: Optimizimi i pranisë në veri do të bëhet gradualisht dhe mund të kthehet prapa
Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutaş, ka takuar të martën, në selinë e KFOR-it në Kampin “Film City”, kryetarin e Listës Serbe, Zlatan Elek, me kërkesë të këtij të fundit.
Në takim morën pjesë edhe nënkryetari i Listës Serbe, Igor Simiq, deputetja e Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës, Jovana Radosavljeviq, si dhe kryetari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojeviq.
Sipas KFOR-it, gjatë takimit u diskutua për një sërë çështjesh, përfshirë situatën e sigurisë në veri të Kosovës dhe zbatimin e procesit të paralajmëruar për optimizimin e pozicionimit të KFOR-it.
Komandanti i KFOR-it theksoi se procesi i optimizimit është nisur si rezultat i përmirësimit të situatës së sigurisë në Kosovë.
Ai tha se ky proces do të zhvillohet gradualisht, në bazë të kushteve, dhe mund të kthehet prapa nëse zhvillimet relevante ndikojnë në sigurinë afatgjatë në Kosovë dhe stabilitetin rajonal.
Ulutaş theksoi se KFOR-i do të mbetet plotësisht i pajisur dhe i pozicionuar për t’iu përgjigjur çdo zhvillimi relevant, në përputhje me mandatin e tij të bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Ai tha gjithashtu se KFOR-i mbetet reaguesi i parë për sigurinë e Manastirit të Deçanit dhe se është i përkushtuar ndaj mbrojtjes së tij.
Sa i përket urës kryesore në Mitrovicë, KFOR-i bëri të ditur se kalimi gradual i pranisë së tij nga ura ka hyrë në fazën fillestare.
Tutje thuhet se pas përfundimit të këtij procesi, KFOR-i do të mbajë një prani të fuqishme në Mitrovicën e Veriut dhe në pjesën veriore të Kosovës, në interes të të gjitha komuniteteve. /Telegrafi/