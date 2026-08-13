"Merreni Bedri Hamzën dhe ejani në takim", Manxhuka i LVV-së i bën thirrje PDK-së
Zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Arlind Manxhuka u është drejtuar deputetëve të PDK-së që po qëndrojnë para objektit të Qeverisë, duke u thënë se kryeministri Albin Kurti ndodhet brenda në zyrën e tij.
Manxhuka u ka bërë thirrje deputetëve që të marrin me vete kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën dhe të hyjnë në takim me kryeministrin.
“Merreni kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën, dhe ejani në takim”, u ka thënë Manxhuka deputetëve të PDK-së.
Ai ka theksuar se Kurti ndodhet në zyrën e tij dhe është i gatshëm për takim me liderët opozitarë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate