Zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Arlind Manxhuka u është drejtuar deputetëve të PDK-së që po qëndrojnë para objektit të Qeverisë, duke u thënë se kryeministri Albin Kurti ndodhet brenda në zyrën e tij.

Manxhuka u ka bërë thirrje deputetëve që të marrin me vete kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën dhe të hyjnë në takim me kryeministrin.

“Merreni kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën, dhe ejani në takim”, u ka thënë Manxhuka deputetëve të PDK-së.

Ai ka theksuar se Kurti ndodhet në zyrën e tij dhe është i gatshëm për takim me liderët opozitarë. /Telegrafi/

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