Hoxhaj: Kurti nuk është kryeministër, por deputet uzurpator
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj në një deklaratë para gazetarëve tha se kjo që po ndodhë në 18 muajt e vendimit është absurde dhe nuk ka ndodhur asnjëherë në histori të Kosovës.
Ai tha se në kohën kur ishte ministër i jashtëm, në momentin që ka dhënë betimin si deputet e ka lëshuar zyrën e ministrit.
“Kjo se çfarë po ndodh është absurde dhe nuk ka ndodh asnjëherë në histori të Kosovës”, tha ai.
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“Kjo që po ndodh në këtë vend, në këta 18 muaj ne nuk e kemi një qeveri legjitime ma...ky njeri nuk është kryeministër, por deputet uzurpator... i cili merr vendime në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës...”, tha ai.
Tutje, Hoxhaj theksoi se do të bëjnë çdo gjë për ta kthyer rendin kushtetues.
Ai tha se për të premten, kryesuesi i Kuvendit do të duhej ta thërriste seancën. /Telegrafi/