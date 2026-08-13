Sot shënohet 25-vjetori i nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit
Sot shënohet 25-vjetori i nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, një dokument që më 13 gusht 2001 hodhi themelet për një zgjidhje politike të krizës ndëretnike dhe konfliktit të armatosur në Maqedoni.
Marrëveshja u nënshkrua në Shkup nga Presidenti i atëhershëm i vendit, Boris Trajkovski, si dhe nga udhëheqësit e katër partive më të mëdha politike - Ljubço Georgievski (OBRM-PDUKM), Branko Crvenkovski (LSDM), Arbën Xhaferi (PDSH) dhe Imer Imeri (PPD) dhe ndërmjetësuesit euro-amerikanë, Francois Leotard dhe James Perdew.
Kjo marrëveshje kornizë ndër të tjerash u nënshkrua me qëllim të promovimit të zhvillimit të qetë dhe harmonik të shoqërisë qytetare, duke respektuar njëkohësisht identitetin etnik dhe interesat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut.
Marrëveshja, e ndërmjetësuar nga BE-ja dhe SHBA-ja, parashikon përdorimin zyrtar të gjuhëve, decentralizimin, mosdiskriminimin dhe përfaqësimin e drejtë, ndërsa zbatimi i saj solli ndryshime të rëndësishme ligjore dhe institucionale, përfshirë avancimin e statusit të gjuhës shqipe.