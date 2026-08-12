Mucunski: Të kapërcejmë ndarjet etnike për një shoqëri civile
Besoj se si vend jemi pjekur të kemi kapacitetin për të kapërcyer linjat etnike dhe për të ndërtuar një shoqëri të vërtetë civile që është e fokusuar kryesisht në sfidat e shekullit të 21-të dhe kohës në të cilën jetojmë. Sepse institucionet, sistemi, shteti i përkasin qytetarit mbi të gjitha, theksoi ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski në panelin e diskutimit “E ardhmja e Marrëveshjes së Ohrit dhe ndërtimi i paqes së qëndrueshme”, me rastin e 25-vjetorit të Marrëveshjes së Ohrit.
Ministri theksoi se debati i sotëm nuk ka për qëllim të kthehet në vitin 2001, por më tepër të përgjigjet në pyetjen se çfarë vendi duam të kemi në vitin 2051, që sipas tij do të thotë të mësojmë mësimet e së kaluarës, por të jemi shumë më të fokusuar në zhvillimin e ardhshëm të vendit tonë.
Ai theksoi se të drejtat janë të përhershme, por shoqëritë janë ato që duhet të përparojnë dhe se nuk ka dyshim se të drejtat e fituara nga pikëpamja kushtetuese-juridike ose nga pikëpamja e të drejtave të njeriut në një kuptim më të gjerë nuk janë të drejta që i shohim prapa dhe i vëmë në dyshim.
“Dhe këtu shqetësimi im më i madh, nëse më pyetni se cili është shqetësimi im më i madh nga pikëpamja politike në shoqërinë tonë, është se ende ka individë dhe subjekte politike, kryesisht parti politike, të cilët po përpiqen të imponohen si pronarë të një komuniteti përgjatë vijave etnike.
Sikur të jenë të vetmit që mbrojnë të drejtat e një komuniteti etnik ose kujdesen për ruajtjen e stabilitetit të marrëdhënieve ndëretnike që ekzistojnë në shtet. Dhe kjo është teza më e rrezikshme, më e rrezikshme që mund të lejojmë të ekzistojë në shtetin tonë”, thekson Mucunski.