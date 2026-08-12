Pretendimet për keqtrajtimin e serbit nga Policia e Kosovës: Çfarë dihet për rastin e Nenad Rashkoviqit
Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) ka nisur një hetim preliminar sipas detyrës zyrtare lidhur me pretendimet e Nenad Rashkoviqit, nga fshati Dren i komunës së Zubin Potokut, se pjesëtarë të Policisë së Kosovës kanë përdorur forcë të tepruar ndaj tij.
Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, IPK-ja tha se hetimi është nisur për t’i verifikuar pretendimet dhe për t’i sqaruar rrethanat që lidhen me këtë rast, përfshirë veprimet e policisë gjatë një operacioni të zhvilluar në Dren të Zubin Potokut.
Qytetari të cilit IPK-ja i referohet me inicialet N.R. është identifikuar publikisht si Nenad Rashkoviq.
Kryetari i Listës Serbe, Zllatan Ellek, i cili është edhe drejtor i Qendrës Klinike Spitalore në Mitrovicën e Veriut, tha në një konferencë për media se Rashkoviq është dërguar për trajtim në Qendrën Klinike Emergjente në Beograd, për shkak të, siç tha ai, gjendjes së paqëndrueshme dhe seriozitetit të lëndimeve.
Elek tha se Rashkoviq ishte pranuar në spitalin në Mitrovicë në orët e mbrëmjes të së martës me simptoma marramendjeje dhe dridhjeje. Sipas tij, ekzaminimet e mëvonshme kanë konstatuar lëndime në kokë dhe kraharor, si dhe thyerje të brinjëve.
Ai përsëriti pretendimin se këto lëndime Rashkoviqit ia kanë shkaktuar pjesëtarë të Policisë së Kosovës dhe tha se Rashkoviq ia kishte treguar këtë personalisht në cilësinë e tij si mjek.
Igor Simiq, zyrtar i Listës Serbe, pretendoi se gjatë rreth 15 ditëve të fundit ka pasur edhe pjesëtarë të tjerë të komunitetit serb që janë rrahur. Ai u bëri thirrje atyre që të flasin publikisht për atë që, sipas tij, u ka ndodhur.
“E kuptoj që kanë frikë nga policia, por ne jemi në vendin tonë dhe nuk kemi arsye ta ulim kokën”, tha Simiq.
Ndërkohë, Lideri i partisë Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Nenad Rashiq, i cili është edhe ministër në detyrë në Qeverinë e Kosovës, ka kërkuar hetim urgjent dhe të plotë për rastin e Nenad Rashkoviqit.
“Nëse këto pretendime konfirmohen, bëhet fjalë për një rast jashtëzakonisht serioz të tejkalimit të kompetencave dhe shkeljes brutale të të drejtave themelore të njeriut dhe dinjitetit të qytetarit”, thuhet në komunikatën e tij.
Gjatë konferencës për media të Listës Serbe, Elek dha një përshkrim kronologjik të incidentit, i cili dallonte në disa detaje nga versioni i paraqitur në komunikatën e Listës Serbe më 11 gusht.
Sipas versionit që Elek tha se ia kishte rrëfyer Rashkoviq, pjesëtarët e Policisë së Kosovës e kishin rrahur gjatë kontrollit të shtëpisë së tij dhe i kishin kërkuar të dorëzonte armë. Më pas, sipas tij, policët ishin larguar dhe ishin kthyer disa orë më vonë, kur dyshohet se e kishin dërguar në një pyll, e kishin lidhur për një pemë dhe e kishin rrahur sërish me një zorrë uji.
Në fund, sipas dëshmisë së Rashkoviqit të përcjellë nga Elek, ai ishte kthyer pranë rrugës magjistrale, ndërsa dyshohet se ishte kërcënuar se policët do të ktheheshin përsëri.
Në komunikatën e publikuar nga Lista Serbe një natë më parë, të shoqëruar me fotografi ku pretendohet se shihet Rashkoviqi me mavijosje në shpinë, Lista Serbe tha se ai ishte dërguar në një pyll, ku ishte lidhur për një pemë dhe ishte rrahur me një zorrë uji, me kërkesën që të pranonte se kishte kryer krime lufte ndaj shqiptarëve.
Ditëve të fundit, në Zubin Potok janë kryer kontrolle dhe arrestime të personave të dyshuar për krime lufte, pasi në këtë komunë janë identifikuar disa lokacione ku dyshohet se mund të ndodhen varreza masive nga lufta e viteve 1998-’99 në Kosovë.
Vetë Rashkoviqi, për mediat në gjuhën serbe, kishte dhënë një version që dallonte në disa detaje nga ai i paraqitur nga Lista Serbe. Ai tha se, pasi ishte lidhur në pyll, policët e kishin liruar dhe se më pas ishte kthyer vetë në shtëpi. Sipas tij, në vendngjarje kishin qenë tre policë, por vetëm njëri prej tyre e kishte rrahur.
Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani, tha për Radion Evropa e Lirë më 11 gusht se policia nuk kishte informacione se pjesëtarët e saj kishin rrahur dikë, por se për rastin ishte njoftuar Inspektorati Policor i Kosovës.
Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) ka shprehur “shqetësim të thellë” lidhur me, siç tha, “pretendimet jashtëzakonisht serioze për keqtrajtim nga Policia e Kosovës”, dhe tha se po e përcjell nga afër rastin në përputhje me mandatin e tij dhe në bashkëpunim me institucionet kompetente.
Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, EULEX-i tha se ndalimi i çdo forme të keqtrajtimit është absolut dhe zbatohet në të gjitha rrethanat.
“Të gjitha pretendimet për keqtrajtim duhet të hetohen në kohë, në mënyrë të pavarur dhe efektive nga autoritetet kompetente, ndërsa personat përgjegjës për veprime të tilla duhet të mbajnë përgjegjësi”, tha EULEX-i.
Lista Serbe ka kërkuar hetim urgjent dhe të pavarur të rastit dhe u ka bërë thirrje KFOR-it dhe EULEX-it që t’i shqyrtojnë pretendimet.
EULEX-i, megjithatë, theksoi se zhvillimi i hetimeve penale nuk është pjesë e mandatit të misionit.
Katër organizata të shoqërisë civile serbe në Kosovë – Aktiv, Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial (InTER), Qendra për Avokimin e Kulturës Demokratike (ACDC) dhe Qendra për Veprime Shoqërore Afirmative (CASA) – i kërkuan Brukselit më 12 gusht të vlerësojë efektivitetin e monitorimit që EULEX-i i bën punës së Policisë së Kosovës.
Sipas tyre, kërkesa lidhet me pretendimet “për trajtim brutal të Nenad Rashkoviqit nga pjesëtarët e Policisë së Kosovës, si dhe me informacionet për gjendjen në të cilën ai është pranuar në spital”.
Drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, tha se fotografitë, sipas tij, tregojnë se Rashkoviqi ishte keqtrajtuar nga Policia e Kosovës. Ai bëri thirrje për një hetim urgjent ndërkombëtar dhe për ndëshkimin e personave përgjegjës.