“Radoiçiq duhet të arrestohet”, Kearns: Evropa duhet t’i luftojë lidhjet Serbi–Rusi–Kinë
eputetja britanike Alicia Kearns ka bërë thirrje për një qëndrim më të ashpër të vendeve evropiane ndaj lidhjeve të Serbisë me Rusinë dhe Kinën, duke theksuar se Mbretëria e Bashkuar vazhdon ta mbështesë Kosovën dhe anëtarësimin e saj në strukturat ndërkombëtare.
Në një intervistë për agjencinë e lajmeve KosovaPress, Kearns foli për zhvillimet e fundit në Kosovë, marrëdhëniet e Prishtinës me aleatët perëndimorë, dialogun me Serbinë, Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, si dhe politikën e presidentit serb Aleksandar Vuçiq ndaj Kosovës.
Kearns tha se nuk beson se komuniteti ndërkombëtar ka zbatuar standarde të barabarta ndaj Kosovës dhe Serbisë.
“Ende dua të shoh drejtësi për sulmin në Banjskë. Milan Radoiçiq duhet të arrestohet dhe të deportohet në Kosovë për t’u gjykuar”, deklaroi ajo.
Sipas deputetes britanike, masat e vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës nuk është dashur të vendoseshin, ndërsa ajo e vlerësoi heqjen e tyre.
Kearns theksoi gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar ka ruajtur marrëdhënie pozitive me Kosovën si gjatë qeverisjes së konservatorëve, ashtu edhe pas ardhjes së laburistëve në pushtet në vitin 2024.
“Si parlamentare, mund të them me bindje se Kosova gëzon mbështetje në të gjithë Parlamentin britanik”, tha ajo, duke përmendur edhe mbështetjen e Britanisë për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Kearns kundër Asociacionit
Duke folur për dialogun Kosovë–Serbi, Kearns tha se procesi ka nevojë për një rifillim.
Ajo përsëriti qëndrimin e saj kundër krijimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, duke argumentuar se ekziston rreziku që një strukturë e tillë të përdoret për të minuar funksionimin e shtetit të Kosovës.
“Derisa të ketë garanci se çdo Asociacion i ri do të funksionojë brenda shtetit të Kosovës dhe jo kundër tij, ky propozim nuk duhet të zbatohet”, tha Kearns.
Ajo iu referua edhe zhvillimeve në Bosnje dhe Hercegovinë dhe rolit të Milorad Dodikut në Republika Srpska, duke paralajmëruar se, sipas saj, një situatë e ngjashme mund të krijohej edhe në Kosovë nëse kompetencat e një strukture të tillë do të shtriheshin përtej kornizës shtetërore.
“Nuk kam parë dëshmi se Vuçiq është i gatshëm ta njohë Kosovën”
Sa i përket politikës së presidentit serb Aleksandar Vuçiq, Kearns tha se nuk ka parë dëshmi se qeveria aktuale e Serbisë është e gatshme të ecë drejt njohjes së Kosovës.
“Shpresoj sinqerisht se Serbia një ditë do ta njohë Kosovën. Fatkeqësisht, nuk kam parë asnjë dëshmi se qeveria aktuale do ta bëjë këtë”, tha ajo.
Kearns kritikoi gjithashtu bashkëpunimin e Serbisë me Kinën dhe Rusinë.
Ajo paralajmëroi vendet evropiane për marrëdhënie më të afërta me Partinë Komuniste të Kinës, duke përmendur shqetësimet që lidhen me represionin transnacional, vjedhjen e pronësisë intelektuale, subvencionet shtetërore dhe spiunazhin.
“Çdo mbështetje apo bashkëpunim me Rusinë pas pushtimit të paligjshëm dhe brutal të Ukrainës duhet të dënohet pa asnjë hezitim”, deklaroi deputetja britanike.
Kearns: Kosova duhet të jetë pjesë e komunitetit euroatlantik
Kearns tha se Kosova tashmë është pjesë e komunitetit euroatlantik dhe vlerësoi, siç tha ajo, përparimin në luftën kundër korrupsionit, modernizimin dhe sundimin e ligjit.
Ajo shprehu keqardhje që Kosova nuk arriti të anëtarësohej në Këshillin e Evropës në vitin 2024, pavarësisht votës së Asamblesë Parlamentare në favor të saj.
“Mbretëria e Bashkuar atëherë ofroi mbështetje të plotë dhe tani duhet të punojë që anëtarësimi të bëhet realitet”, tha Kearns.
Ajo shtoi se dëshiron ta shohë Kosovën duke zënë “vendin që i takon në komunitetin ndërkombëtar”.
Në fund, Kearns u bëri thirrje liderëve politikë të Kosovës që t’i lënë mënjanë dallimet politike dhe të fokusohen në zhvillimin e vendit.
“Kosova është një vend i ri dhe energjik, me një popullsi ambicioze dhe të talentuar. Ka jashtëzakonisht shumë mundësi dhe i takon klasës politike të sigurojë që ato të shfrytëzohen, duke i lënë mënjanë dallimet politike për të mirën e përgjithshme”, tha ajo.