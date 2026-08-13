Mbi 45% e buxhetit për partitë shkon te OBRM-PDUKM, LSDM dhe BDI
OBRM-PDUKM në pushtet këtë vit mblodhi një rekord prej 2.5 milionë eurosh nga fondet buxhetore të destinuara për financim të rregullt të partive politike. LSDM-ja opozitare ra në një milion euro, ndërsa BDI, me 472 mijë euro, mbajti vendin e tretë sipas shumës së fondeve të marra nga buxheti i shtetit në vitin 2026, shkruan "Prizma" në analizën e saj të fundit.
Analiza e dokumentit mbi pagesat e këtij viti, të cilën "BIRN" e mori nga Ministria e Drejtësisë, tregon se tre partitë e para së bashku thithën 45 përqind të buxhetit total për financimin e partive. Nëse kësaj i shtojmë pagesat për "Të Majtën" dhe ZNAM-in, më shumë se gjysma e shumës totale këtë vit shkoi për këto pesë parti.
Pesë të dytat në këtë listë u përkasin partive nga blloku politik shqiptar Lëvizjes BESA, Lëvizjes Demokratike, Alternativës dhe Aleancës për Shqiptarët, të cilat mblodhën midis 220 dhe 245 mijë euro. E fundit në pesë të dytat është Partia Demokratike e Turqve, me pak mbi 180 mijë euro.
Sistemi në Maqedoni është i tillë që puna e partive politike financohet nga buxheti i shtetit, dhe shuma e fondeve që merr një parti varet nga rezultatet e zgjedhjeve të saj. Këtë vit, për këtë qëllim u ndanë pothuajse 9 milionë euro, ose 0.15 përqind e të ardhurave totale burimore të buxhetit./Telegrafi/