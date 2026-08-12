Dy gjëra që mund t’i vendosni në garderobë për të parandaluar mykun
Myku mbetet një problem i vazhdueshëm në shumë familje në Britani, ku lagështira mund të shfaqet edhe në vendet më të papritura. Një nga hapësirat veçanërisht të rrezikuara është garderoba, ku, nëse problemi lihet pas dore, sporet e mykut mund të fillojnë të formohen mbi rroba dhe këpucë, duke shkaktuar dëmtime të përhershme.
Për t'i ndihmuar njerëzit të parandalojnë përhapjen e mykut përpara se ai të krijohet, pastruesja e apasionuar dhe krijuesja e përmbajtjeve në TikTok, Chantel Mila, e njohur si Mama Mila, ka zbuluar një mënyrë të pazakontë për të parandaluar grumbullimin e lagështirës.
Për ata që nuk kanë një pajisje për largimin e lagështirës (dehumidifier), ajo rekomandon vendosjen e vetëm dy gjërave në garderobë, të cilat mund të ndihmojnë në parandalimin e shndërrimit të lagështirës në myk.
Ajo e ka përshkruar këtë si një truk që të gjithë duhet ta dinë, por “askush nuk ua mëson ndonjëherë”.
Si të parandaloni mykun në garderobë
Chantel i ka inkurajuar ndjekësit e saj që, kur merren me pastrimin e shtëpisë, të “punojnë më me zgjuarsi, jo më shumë”.
Myku lulëzon në garderoba për shkak të një kombinimi faktorësh, si lagështira, ajrosja e dobët dhe prania e materialeve organike.
Ai zakonisht zhvillohet në vende me nivel të lartë lagështie, ku kondensimi grumbullohet në sipërfaqe të ftohta dhe ku rrobat e lagështa krijojnë kushtet ideale për shumimin e sporeve të mykut. Si pasojë, myku mund të përhapet në rroba, mure dhe rafte.
Ndërsa shumë familje mund të përdorin një pajisje për largimin e lagështirës, Chantel ka sugjeruar një zgjidhje të thjeshtë shtëpiake që mund të ndihmojë në thithjen e lagështirës së tepërt përpara se ajo të krijojë kushtet për zhvillimin e mykut.
Në videon e saj të fundit, Chantel rekomandoi përdorimin e orizit të pagatuar, duke e vendosur atë në një qese prej pëlhure që mbyllet me lidhëse, së bashku me një sasi të vogël vaji limoni, për të thithur lagështirën e tepërt.
Orizi është një thithës natyral i lagështirës (desikant), që do të thotë se mund të tërheqë lagështirën nga ajri ose nga materialet pranë tij, duke ndihmuar në krijimin e një ambienti më të thatë.
Shtimi i vajit të limonit mund të ndihmojë gjithashtu që garderoba të ketë një aromë të këndshme dhe të freskët.
Tim Warren, specialist i punëve DIY (bëje vetë) nga Adkwik, i tha revistës Ideal Home se niveli i lagështirës brenda garderobave duhet të mbahet idealisht midis 40% dhe 60%.
Ai sugjeroi se përdorimi i një pajisjeje për largimin e lagështirës është zgjidhja më efektive, por desikantët janë gjithashtu një alternativë praktike, pasi ata e largojnë lagështirën drejtpërdrejt nga ajri.
Pikërisht për këtë arsye, sipas tij, orizi mund të jetë i dobishëm. Desikantë të tjerë të zakonshëm përfshijnë edhe sodën e bukës.
Ai tha:
“Vendosja e këtyre produkteve në garderobë mund të ndihmojë në mbajtjen e ajrit të thatë, duke zvogëluar rrezikun e zhvillimit të mykut. Mund të blini gjithashtu desikantë artificialë që thithin lagështirën, si qeset me xhel silici ose qeset me qymyr”.