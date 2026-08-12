Misri do të jetë më i butë dhe më lëngshëm nëse i shtoni këto dy përbërës gjatë gatimit
Nëse dëshironi që misri i gatuar të jetë i butë dhe lëngshëm, kjo metodë përgatitjeje mund të bëjë një ndryshim të madh.
Në vend që ta zieni misrin në ujë, mund të shtoni qumësht dhe gjalpë në tenxhere. Ky kombinim i thjeshtë mund të përmirësojë strukturën dhe shijen e misrit, veçanërisht nëse dëshironi që kokrrat të jenë të buta dhe lëngshme.
Qumështi gjatë gatimit shton një shije më kremoze dhe mund ta rrisë më tej ëmbëlsinë natyrale të misrit. Gjalpi, nga ana tjetër, shton një shije më të pasur dhe ndihmon që kokrrat të qëndrojnë lëngshme.
Si të përgatisni misër?
Së pari, pastroni misrin dhe vendoseni në një tenxhere mjaftueshëm të madhe. Mbulojeni me ujë, pastaj shtoni qumësht dhe disa lugë gjelle gjalpë. Pas gatimit, mund t’i shtoni kripë shtesë misrit dhe ta servirni ndërsa është ende i ngrohtë. Nëse preferoni një shije më intensive, mund të shtoni pak më shumë gjalpë mbi misrin e gatuar.
Kjo metodë e thjeshtë përgatitjeje nuk kërkon përbërës të veçantë ose procedura të ndërlikuara dhe mund të jetë një truk i mirë për këdo që dëshiron që misri i tyre i gatuar të jetë më i butë, më lëngshëm dhe me shije më të plotë.