Harrojini produktet e shtrenjta, ky truk i thjeshtë heq njollat e gëlqeres nga xhami i dushit
Asgjë nuk është më zhgënjyese sesa të pastroni tërësisht banjën dhe, megjithatë, të shihni se xhami i kabinës së dushit vazhdon të duket i turbullt dhe i mbuluar me njolla të papastra.
Dyert e dushit mund të jenë të vështira për t’u pastruar siç duhet, pasi thjesht fshirja e tyre shpesh nuk mjafton për shkak të gëlqeres, e cila përbëhet nga minerale të forta që mbeten pas avullimit të ujit të fortë.
Gëlqerja është ajo që e bën xhamin e dushit të duket i mjegulluar, por ajo që i bën këto njolla veçanërisht bezdisëse është fakti se me kalimin e kohës ato forcohen dhe ngjiten shumë më fort pas xhamit.
Ato grumbullohen mbi mbetjet e sapunit dhe yndyrat që spërkaten në xham, duke krijuar njolla të mëdha uji dhe gjurmë të përhapura në të gjithë derën e dushit, të cilat nuk largohen lehtë, edhe nëse i fërkoni.
Megjithatë, Charlie Gray, një ekspert i mirëmbajtjes së shtëpisë, ka treguar se nuk është e nevojshme të përdorni produkte të shtrenjta ose të veçanta për të hequr njollat nga xhami i dushit, pasi zgjidhja mund të jetë pikërisht në kuzhinën tuaj.
Në një video të publikuar në internet, Charlie tha:
“Kabina ime e dushit është jashtëzakonisht e papastër, ndaj mendova t’ju tregoja se si e pastroj. Mjafton një sfungjer abraziv dhe pak sodë buke, gjëra që duhet t’i keni të gjithë në kuzhinë.
Hidhni pak sodë buke mbi sfungjer dhe më pas vjen pjesa më e mirë. Shtrydhni pak lëng limoni mbi sodën e bukës dhe shikoni se si fillon të shkumojë. E adhuroj!”
Pse të përdorni lëng limoni dhe sodë buke?
Njollat e gëlqeres mund të jenë të vështira për t’u pastruar, sepse përbëhen nga një mineral i quajtur karbonat kalciumi, i cili kërkon një tretësirë acide për t’u shpërbërë.
Megjithatë, përdorimi i pastruesve shumë të fortë ose i produkteve acide të papërshtatshme në banjë mund të dëmtojë disa pajisje metalike, sipërfaqe të trajtuara dhe materiale të ndryshme të banjës. Prandaj, duhet të tregoni kujdes me produktet që përdorni.
Lëngu i limonit është një zgjedhje e mirë, pasi përmban acid citrik, i cili ndihmon në shpërbërjen natyrale të gëlqeres dhe largimin e njollave të turbullta nga xhami.
Nga ana tjetër, soda e bukës është lehtësisht alkaline, çka e ndihmon në lirimin e njollave yndyrore dhe mbetjeve të sapunit në xhamin e dushit, duke ndihmuar në largimin e papastërtive.
Kombinimi i lëngut të limonit me sodën e bukës mund ta bëjë shumë më të lehtë pastrimin e një xhami dushi të ndotur, pa pasur nevojë për produkte të shtrenjta ose kimikate agresive.
Si ta pastroni thellësisht xhamin e dushit
Në fillim, hidhni pak sodë buke mbi një sfungjer abraziv dhe më pas shtrydhni mbi të edhe pak lëng limoni.
Do të vini re se përzierja fillon menjëherë të shkumëzojë sapo të bashkohen të dy përbërësit. Më pas, gjithçka që duhet të bëni është të pastroni xhamin e dushit me sfungjer.
Lëvizeni sfungjerin në formë rrethore derisa të mbuloni çdo njollë dhe çdo pjesë të turbullt të xhamit. Nëse xhami është shumë i ndotur, mund të shtrydhni edhe pak lëng limoni direkt mbi të.
Shpëlajeni sfungjerin me ujë të ngrohtë dhe më pas kalojeni përsëri mbi xhamin e dushit për ta shpëlarë. Kjo do të ndihmojë në largimin e njollave më të forta.
Në fund, thajeni dhe lustrojeni xhamin me një leckë të pastër. Pas kësaj, xhami i dushit duhet të jetë plotësisht i pastër.
Në përgjithësi, pastrimi i plotë i xhamit të dushit duhet të zgjasë rreth 10 deri në 15 minuta, por në fund ai duhet të shkëlqejë dhe të mos ketë më njolla.
Charlie tha:
“Pak sodë buke, pak lëng limoni dhe pak fërkim, dhe xhami do të shkëlqejë. Nuk ka më njolla uji, nuk ka më vija dhe jam shumë i kënaqur me mënyrën se si duket.”