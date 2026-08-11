Zjarret në Shqipëri, tetë vatra ende aktive
Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se gjatë 12 orëve të fundit janë raportuar 23 vatra zjarri në të gjithë territorin e Shqipërisë, prej të cilave 8 vazhdojnë të jenë aktive.
Sipas ministrisë, në operacionet për përballimin e situatës janë angazhuar 26 automjete zjarrfikëse, 310 forca operacionale dhe 103 efektivë të Forcave të Armatosura.
Në përpjekjet për shuarjen dhe vënien nën kontroll të zjarreve janë përdorur edhe tre helikopterë dhe dy avionë “Air Tractor”. Mjetet ajrore kanë ndërprerë operacionet gjatë mbrëmjes.
Ndërhyrjet në terren po vijojnë në Dajt, Priskë të Madhe, Drenie të Patosit, Krujë, malin e Nemërçkës dhe malin e Dhëmbelit.
Autoritetet bëjnë të ditur se në këto zona nuk raportohet rrezik për zonat e banuara.
Një tjetër operacion i rëndësishëm po zhvillohet në Gurë-Lurë të Dibrës, ku forcat zjarrfikëse, vullnetarët dhe dy helikopterë të Forcave të Armatosura janë angazhuar pranë banesave, me qëllim mbrojtjen e komunitetit.
Ndërkohë, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, zjarri në Vilëz të Kurbinit është shuar plotësisht.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, së bashku me strukturat vendore, po vijon koordinimin e operacioneve në terren deri në neutralizimin e plotë të të gjitha vatrave aktive.