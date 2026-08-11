“S’duhet me qenë jurist për me i kuptu shkeljet”, Daka: Afati për konstituimin e Kuvendit ka kaluar
Ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Valdete Daka, ka deklaruar se situata aktuale në Kuvendin e Kosovës përbën shkelje kushtetuese.
Duke folur në emisionin “Jehona Politike” në Klan Kosova, Daka tha se shkelja kushtetuese është evidente dhe se, sipas saj, nuk është e nevojshme të jesh jurist për ta kuptuar situatën.
“Po në fakt, këtë as unë vetë nuk e kuptoj, sepse se ka shkelje kushtetuese. Nuk duhet me qenë shumë jurist për me e kuptu, sepse qartazi nga aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese, Kuvendi është dashur të konstituohet në afat prej 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve dhe ajo ditë ka kaluar më 7 gusht”, tha Daka.
Ajo iu referua aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, i cili përcakton afatin brenda të cilit duhet të përfundojë procesi i konstituimit të Kuvendit.
Sipas Dakës, me kalimin e këtij afati, vendi tashmë ndodhet në një situatë që ajo e cilësoi si jo kushtetuese.
“Kështu që kemi një shkelje kushtetuese dhe një gjendje jo kushtetuese, është evidente”, deklaroi Daka.