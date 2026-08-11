Vedat Muriqi debuton me Fenerbahcen në Ligën e Kampionëve
Sulmuesi Vedat Muriqi ka debutuar për Fenerbahcen në Ligën e Kampionëve në ndeshjen e kthimit ndaj Sturm Graz.
Muriqi u rikthye te skuadra turke këtë verë, megjithatë ishte i pafat duke marrë një lëndim në këmbë menjëherë dhe si pasojë mungojë për disa javë.
Sidoqoftë, lojtari nga Prizreni e ka lënë pas lëndimin dhe ka zhvilluar minutat e parë me Fenerin kundër klubit austriak.
Talisca alkışlarla kenara gelirken Vedat Muriqi oyunda! 🔥 pic.twitter.com/bqKF3Vw9Fs
— TV100 (@tv100) August 11, 2026
Në minutën e 77-të, Muriqi e zëvendësoi golashënuesin e vetëm deri më tani Taliscan, kësisoj do të provojë të lërë gjurmë menjëherë.
Muriqi përndryshe do të ketë një punë të vështirë për ta siguruar vendin e titullarit pasi përpos Taliscas që është në formë, Feneri e ka kompletuar edhe afrimin e Romelu Lukakut nga Napoli./Telegrafi/
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