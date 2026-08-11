Aeroporti londinez humb pozitën e më të ngarkuarit në Evropë, Stambolli merr kryesimin
Aeroporti Heathrow në Londër ka humbur pozitën e aeroportit më të ngarkuar në Evropë, duke ia lënë vendin Aeroportit të Stambollit, tregojnë të dhënat e reja.
Aeroporti i Londrës Perëndimore njoftoi se në korrik në katër terminalet e tij kaluan 7.86 milionë pasagjerë, ndërsa Aeroporti i Stambollit regjistroi 8.15 milionë pasagjerë.
Konflikti SHBA-Izrael me Iranin ka ndikuar në trafikun e pasagjerëve në Heathrow. Në korrik, numri i udhëtarëve në linjat drejt dhe nga Lindja e Mesme ishte 20.2 për qind më i ulët krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Sipas të dhënave vjetore të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve (ACI), Heathrow ishte aeroporti më i ngarkuar në Evropë nga viti 1996 deri në 2019. Ai e humbi këtë pozitë në vitin 2020 për shkak të kufizimeve të udhëtimit gjatë pandemisë së coronavirusit, ndërsa e riktheu në vitin 2023 dhe e mbajti atë deri tani.
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Heathrow vazhdon të operojë me dy pistat e tij në kapacitet pothuajse të plotë dhe po kërkon miratimin e qeverisë për ndërtimin e një piste të tretë, shkruan bbc.
Propozimi për zgjerimin e aeroportit nga pronarët e tij do t'i mundësonte Heathrow-t të përpunojë deri në 150 milionë pasagjerë në vit. Aeroporti tha se “rasti për zgjerim nuk ka qenë kurrë më i qartë”.
Në një deklaratë, Heathrow tha se planet e zgjerimit do të sigurojnë infrastrukturën e nevojshme për ruajtjen e konkurrueshmërisë së Britanisë dhe do të sjellin rritje të rëndësishme ekonomike.
Aeroporti regjistroi 84.46 milionë pasagjerë gjatë vitit 2025 dhe bëri të ditur se 19 korriku ishte dita më e ngarkuar e këtij viti deri tani. Në atë ditë, kur shumë shkolla nisën pushimet verore, në aeroport kaluan rreth 267 mijë pasagjerë.
Heathrow shtoi se muajin e kaluar disa kompani të reja ajrore nisën operimin nga aeroporti, gjë që, sipas tij, dëshmon për “kërkesë të qartë për qasje në Heathrow”.
Muajin e kaluar u bë e ditur se Heathrow do të lejohet t'u kërkojë kompanive ajrore tarifa më të larta për shërbimet e tij, me qëllim që të rikuperojë paratë e shpenzuara në fazat e para të projektit për ndërtimin e pistës së tretë. /Telegrafi/