Peshqirët e fortë do të bëhen sërish të butë me një përbërës të lirë
Të dalësh nga dushi dhe të mbështillesh me një peshqir të butë e luksoz është një nga kënaqësitë e vogla të jetës. Megjithatë, uji i fortë, fërkimi dhe ekspozimi i vazhdueshëm ndaj yndyrave dhe papastërtive mund ta dëmtojnë gradualisht pëlhurën, duke bërë që peshqirët të ndihen të ashpër dhe të fortë.
Rikthimi i tyre në gjendjen e mëparshme mund të duket si një sfidë, por influencerja e pastrimit @home.with.leanne beson se zgjidhja është çuditërisht e thjeshtë.
Leanne shprehet: “Peshqirët tuaj nuk janë të vjetër; thjesht nuk po i lani siç duhet.” Ajo tregoi se si një përbërës i vetëm dhe shumë i thjeshtë i transformoi peshqirët e saj, duke i kthyer “nga të fortë dhe të ashpër në të butë, të ajrosur dhe me cilësi si në hotel”.
Ky përbërës i thjeshtë është soda e bukës. E njohur gjithashtu si bikarbonat natriumi, soda e bukës mund të japë rezultate të shkëlqyera edhe në lavatriçe.
Përdorimet e saj në shtëpi janë të shumta: nga heqja e njollave dhe eliminimi i aromave të pakëndshme, deri te pastrimi i tubacioneve dhe rikthimi i butësisë së peshqirëve.
Për rezultate sa më të mira, hidhni rreth gjysmë filxhani sodë buke direkt në kazanin e lavatriçes, së bashku me peshqirët, përpara se të nisni ciklin e larjes.
Soda e bukës ndihmon në shpërbërjen e mbetjeve të detergjentit që grumbullohen gradualisht në fibrat e peshqirëve, duke i bërë ata dukshëm më të butë dhe më të fryrë.
Përdorimi i tepërt i detergjentit nuk do të thotë se peshqirët do të dalin më të pastër. Përkundrazi, mund të ketë efekt të kundërt. Detergjenti shpesh nuk shpëlahet plotësisht, veçanërisht nga materialet më të dendura si peshqirët.
Në vend që të largohet plotësisht gjatë shpëlarjes, detergjenti mund të mbetet i ngjitur në fibra, duke shkaktuar atë ndjesinë e pakëndshme të fortësisë.
Sipas këtij truku të njohur, këshillohet të përdorni gjysmën e sasisë së zakonshme të detergjentit, e cila në përgjithësi është e mjaftueshme për larjen efektive të peshqirëve.
Nuk nevojiten produkte të specializuara apo hapa të komplikuar. Thjesht vendosni peshqirët në lavatriçe, shtoni sodën e bukës dhe vendosni një cikël larjeje me ujë të ngrohtë.
Larja në temperaturën e duhur është gjithashtu shumë e rëndësishme. Leanne rekomandon temperaturën 40°C. Uji i ngrohtë ofron ekuilibrin ideal: është mjaftueshëm i nxehtë për të pastruar mirë peshqirët dhe për të larguar yndyrat dhe mbetjet, por njëkohësisht mjaftueshëm i butë për të mbrojtur fibrat nga dëmtimi.
Kjo mënyrë larjeje ndihmon në ruajtjen e butësisë dhe strukturës së ajrosur të peshqirëve, në vend që të dëmtojë gradualisht fibrat.
Personat që e kanë provuar këtë metodë thonë se rezultatet vihen re menjëherë.
Peshqirët dalin nga lavatriçja më të butë dhe me një aromë më të freskët, pothuajse sikur të jenë transformuar brenda natës në peshqirë me cilësi hoteli.
Siç shkruan edhe Leanne: “Një truk kaq i mirë dhe natyral! Dhe nuk ka asgjë më të mirë se një peshqir i bardhë, i butë dhe i fryrë.”