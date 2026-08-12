Britania është ndër disa vende evropiane që po përgatiten për një eklips diellor që ndodh një herë në gjeneratë, i cili do të fillojë pak pas orës 18:00 sipas kohës lokale (17:00 GMT) në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.

Sipas "Royal Museums Greenwich", ky do të jetë mbulimi më i parë nga Britania dhe Irlanda që nga eklipsi diellor i vitit 1999, i cili ishte total nga shumica e Cornwall dhe Devon, duke e bërë atë një rast vërtet të veçantë.

Së bashku me përgatitjet individuale për të përjetuar rastin e madh, shumë grupe astronomike në të gjithë vendin do të mbajnë tubime dhe ngjarje gjatë eklipsit. "Royal Museums Greenwich" në Londër tha se të gjitha syzet e eklipsit diellor tani janë shitur si në internet ashtu edhe në dyqan.

Sipas raportimeve, shumë dyqane në rrugët kryesore kishin shitur edhe syzet e eklipsit ditë më parë.

Ekspertët paralajmëruan shikuesit të mos e shikojnë direkt Diellin pa mbrojtje, sepse gjatë një eklipsi, Dielli duket më i zbehtë se zakonisht, duke e bërë më të lehtë shikimin drejtpërsëdrejti dhe zvogëlimi i shkëlqimit mund të kapërcejë refleksin natyral të trupit për të parë larg, duke lejuar që rrezet e diellit intensive të arrijnë dhe të dëmtojnë retinën.

Duke cituar Kolegjin Mbretëror të Oftalmologëve, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar tha se pas eklipsit total të diellit të vitit 1999, rreth 70 raste u raportuan të njerëzve që përjetuan probleme me shikimin pasi panë eklipsin./AA/.

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