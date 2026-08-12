Britania përgatitet për eklipsin më të madh diellor që nga viti 1999
Britania është ndër disa vende evropiane që po përgatiten për një eklips diellor që ndodh një herë në gjeneratë, i cili do të fillojë pak pas orës 18:00 sipas kohës lokale (17:00 GMT) në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.
Sipas "Royal Museums Greenwich", ky do të jetë mbulimi më i parë nga Britania dhe Irlanda që nga eklipsi diellor i vitit 1999, i cili ishte total nga shumica e Cornwall dhe Devon, duke e bërë atë një rast vërtet të veçantë.
Së bashku me përgatitjet individuale për të përjetuar rastin e madh, shumë grupe astronomike në të gjithë vendin do të mbajnë tubime dhe ngjarje gjatë eklipsit. "Royal Museums Greenwich" në Londër tha se të gjitha syzet e eklipsit diellor tani janë shitur si në internet ashtu edhe në dyqan.
Sipas raportimeve, shumë dyqane në rrugët kryesore kishin shitur edhe syzet e eklipsit ditë më parë.
Ekspertët paralajmëruan shikuesit të mos e shikojnë direkt Diellin pa mbrojtje, sepse gjatë një eklipsi, Dielli duket më i zbehtë se zakonisht, duke e bërë më të lehtë shikimin drejtpërsëdrejti dhe zvogëlimi i shkëlqimit mund të kapërcejë refleksin natyral të trupit për të parë larg, duke lejuar që rrezet e diellit intensive të arrijnë dhe të dëmtojnë retinën.
Duke cituar Kolegjin Mbretëror të Oftalmologëve, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar tha se pas eklipsit total të diellit të vitit 1999, rreth 70 raste u raportuan të njerëzve që përjetuan probleme me shikimin pasi panë eklipsin./AA/.