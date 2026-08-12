“N'trup mos më prek”, Musliu përplaset me sigurimin e Kuvendit
Tensionet në Kuvendin e Kosovës kanë vazhduar me një tjetër përplasje, kësaj radhe mes deputetes së PDK-së, Ganimete Musliu, dhe njërit prej truprojave të Kuvendit.
Musliu është dëgjuar duke e akuzuar truprojën se e kishte prekur dhe tërhequr për trupi gjatë situatës së tensionuar në sallë.
“N’trup m’preke, m’tërhiqe, mos më prek. Hera e parë e fundit që më prek. Mos më prek. Ti mu nuk më prek, mos më prek”, është dëgjuar duke thënë Musliu.
Ndërkaq, nga ana tjetër Nagavci i është kundërpërgjigjur Musliut duke iu referuar incidentit të mëparshëm, kur ajo ishte lagur me ujë.
“Ganimete, ti mu më gjujte me ujë”, i është drejtuar Nagavci deputetes së PDK-së.
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Musliu iu kundërpërgjigjë duke i thënë me deputeten e LVV-së, Arbërie Nagavci, duke e kritikuar për praninë dhe deklaratat e saj në Kuvend.
“Për pikë të qejfit se keni ardh e po rreni”, ka deklaruar Musliu. /Telegrafi/