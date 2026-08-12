Kraki “zbërthen skenarin” e PDK-së: Pasha besën janë artista
Kuvendi sot ishte arenë e përplasjeve verbale e fizike ndërmjet deputetëve të PDK-së e Aleancës me atë të Lëvizjes Vetëvendosje.
E pas situatës të tensionuar sot në Kuvend, ka reaguar edhe deputeti i LVV, Nezir Kraki.
Ai “zbërthen skenarin” e PDK-së, gjersa thotë se synojnë zgjedhje.
"Gjuajtje me ujë, letra, kapje për duarsh", tensione në Kuvend - deputetët përplasen fizikisht e verbalisht
Lexoni të plotë postimin e tij:
Pasha besen PDK jane artista
Veç kqyrni qysh kane shku n’Kuvend me regji e skenar qysh me kap momente revolucionare.
« Perleshje me filan deputetin » 2 minuta me vone video ne facebook.
Mjafton me ia hedh nje sy profileve te deputeteve PDK e AAK ne FB me e kuptu anen qesharake te ketij revolucioni teatral.
Tash qe Tima e kishte momentin e saj te krojshes me vo, Ganja vrap me gjujt uje e Albana e AAK-se vrap me gjujt me brryla.
Kjo tregon qe keta synojne zgjedhje dhe fushata ka fillu ne kampin e tyre. Nderkohe ne po tentojme ta bejme Kosoven me institucione legjitime dhe stabile, ne respekt te vullnetit te popullit.
Atij popullit qe keta i ka nxjerre dibiduz qe 3 here rresht. /Telegrafi/