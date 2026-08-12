Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka lagur me ujë deputeten e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci.

Ngjarja ka ndodhur gjatë zhvillimeve të tensionuara në Kuvend, në një seancë ku deputetët janë përfshirë në debate dhe përplasje mes vete.

Sipas pamjeve nga vendi i ngjarjes, Musliu i ka hedhur ujë Nagavcit, duke shkaktuar reagime në sallë.

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Po ashtu edhe deputetja e Aleancës, Albana Bytyqi reagoi duke e kapur për duarsh Nagavcin për të mos e lejuar të hyjë në sallën e Kuvendit.


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Për të mos mjaftuar, Bytyqi e gjuan me letra deputetën e LVV-së.

telegrafi.com


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