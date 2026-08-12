Ganimete Musliu lag me ujë deputeten Arbërie Nagavci
Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka lagur me ujë deputeten e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci.
Ngjarja ka ndodhur gjatë zhvillimeve të tensionuara në Kuvend, në një seancë ku deputetët janë përfshirë në debate dhe përplasje mes vete.
Sipas pamjeve nga vendi i ngjarjes, Musliu i ka hedhur ujë Nagavcit, duke shkaktuar reagime në sallë.
Po ashtu edhe deputetja e Aleancës, Albana Bytyqi reagoi duke e kapur për duarsh Nagavcin për të mos e lejuar të hyjë në sallën e Kuvendit.
Për të mos mjaftuar, Bytyqi e gjuan me letra deputetën e LVV-së.
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