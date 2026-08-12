Çitaku përplaset verbalisht me Haxhiun: Do ta ndalim shkatërrimin e shtetit
Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar pas përplasjes verbale me ushtruesen e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu.
Çitaku ka publikuar një video nga momenti i debatit në Kuvend, të cilës i ka bashkëngjitur edhe një mesazh kritikues për situatën institucionale në vend.
“Do ta ndalim shkatërrimin e shtetit. Situata nuk është normale. Republikë – Kushtetutë”, ka shkruar Çitaku.
Në videon e publikuar prej saj dëgjohet Çitaku duke kritikuar gjendjen institucionale në vend.
“Që dy vite s’ka institucione, nuk është situata normale. Jeni duke e prishur shtetin”, është shprehur Çitaku.
Ndërkohë, Haxhiu i është përgjigjur duke thënë se, për të situata është normale. /Telegrafi/
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