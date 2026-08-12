"Thirre seancën, mos ik", Haxhiu anuloi konferencën pasi u afruan deputetët e PDK-së
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu ka vendosur të mos mbajë konferencën për media në momentin kur ka parë se deputetët e PDK-së ishin afruar pranë saj.
Haxhiu, e cila pritej të deklarohej para mediave, ka aluduar se deputetët e PDK-së kishin planifikuar të mbanin konferencë dhe ka thënë se do të dalë para gazetarëve vetëm nëse PDK-ja ia mundëson një gjë të tillë.
“A paska planifiku PDK me mbajt konferencë? Hajdeni. Në momentin që PDK na e bën të mundur me mbajt konferencë, dal”, është shprehur Haxhiu.
Ndërkohë, deputetët e PDK-së kanë reaguar menjëherë, duke i bërë thirrje Haxhiut që të mos largohet dhe të thërrasë seancën e Kuvendit.
"Thirre seancën, mos ik”, kanë brohoritur deputetët e PDK-së. /Telegrafi/
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