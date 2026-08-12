“Kurti në burg”, qytetari nga Kuvendi: Po bëhet puç i rendit ligjor e kushtetues
Vizitën në Kuvend, qytetari nga Prizreni, Fatmir Bytyqi, i ardhur nga diaspora e shfrytëzoi për të protestuar ndaj zhvillimeve politike në vend.
Bytyqi u paraqit në Kuvend me një pankartë përmes së cilës kërkonte burgosjen e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.
Protesta e tij u kundërshtua nga disa mërgimtarë të tjerë, të cilët ia larguan pankartën nga duart.
Ai tha se qytetarët nuk duhet të qëndrojnë indiferentë ndaj zhvillimeve që, sipas tij, cenojnë rendin ligjor dhe kushtetutshmërinë.
“Ne, si qytetarë, të cilët me shekuj kemi sakrifikuar për këtë kushtetutshmëri, do ta mbrojmë këtë. Nuk do t’i mbyllim sytë. Kjo është puç i rendit ligjor. Nuk mund të zhvillohen shoqëritë në gjendje anarkike. Kushtetutshmëria duhet të mbrohet nga secili prej nesh”, deklaroi Bytyqi. /Telegrafi/