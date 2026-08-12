Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në Kuvendin e Kosovës, duke shprehur shqetësim për rritjen e tensioneve dhe mungesën e një qëndrimi të qartë të LDK-së.

Përmes një postimi në Facebook, Gashi ka thënë se situata në Kuvend po përshkallëzohet dhe se ekziston rreziku i kalimit në përplasje fizike.

“Situata në Kuvend po shkon drejt përplasjeve fizike, ndërsa insistimi për bllokimin e tij vazhdon”, ka shkruar Gashi.

Sipas tij, në këtë situatë, LDK-ja duhet të ketë një qëndrim të qartë dhe të fuqishëm.

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“Në këtë moment kritik, po mungon një pozicionim i qartë dhe i fortë i LDK-së”, ka deklaruar ai.

Gashi ka vlerësuar se Kosovës aktualisht i mungon roli i LDK-së dhe, siç e ka quajtur ai, “fryma Rugoviane”.

“Në fakt, Kosovës po i mungon LDK-ja. Po i mungon fryma Rugoviane”, ka shkruar deputeti i zgjedhur.

Ai ka bërë thirrje për dialog dhe maturi politike, duke theksuar nevojën për funksionimin e institucioneve.

“Sepse kur institucionet bllokohen dhe tensionet rriten, Kosovës i duhet më shumë dialog, maturi, shtet dhe Republikë”, ka thënë Gashi.

Në fund, ai i ka bërë thirrje partisë së tij që të reagojë publikisht për situatën politike.

“Është koha që LDK-ja të flasë”, ka përfunduar Gashi. /Telegrafi/


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