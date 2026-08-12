Aeroplani luftarak F-16 turk rrëzohet gjatë një fluturimi stërvitor
Një aeroplan luftarak F-16 i Forcave Ajrore Turke është rrëzuar gjatë një fluturimi stërvitor në provincën Yalova të Turqisë.
Sipas informacioneve fillestare, piloti ka arritur të mbijetojë nga incidenti, shkruajnë mediat.
Pas rrëzimit, në vendngjarje janë mobilizuar ekipet e emergjencës dhe autoritetet lokale, të cilat kanë nisur ndërhyrjen për të siguruar zonën dhe për të vlerësuar situatën.
Ende nuk janë bërë të ditura detaje të plota mbi rrethanat e incidentit, ndërsa autoritetet turke kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e rrëzimit.
Pritet që hetimi teknik të ndihmojë në zbardhjen e asaj që ndodhi gjatë fluturimit stërvitor.
Incidentet me aeroplanë ushtarakë gjatë misioneve stërvitore mund të lidhen me faktorë të ndryshëm, përfshirë probleme teknike, kushte atmosferike apo faktorë të tjerë operacionalë. Megjithatë, në këtë rast, shkaku i saktë nuk është konfirmuar ende nga autoritetet. /Telegrafi/