“Qëndro i fortë, Leo” – Ronaldo i dërgon Messit mesazhin prekës
Cristiano Ronaldo i ka dërguar një mesazh prekës Lionel Messit pas ndarjes nga jeta të babait të tij, Jorge Messi.
Pavarësisht rivalitetit të madh që i ka shoqëruar gjatë karrierës, Ronaldo dhe Messi kanë ruajtur gjithmonë respekt të ndërsjellë. Kjo u dëshmua edhe një herë pas lajmit të dhimbshëm për vdekjen e babait të yllit argjentinas.
Messi kishte publikuar në rrjetet sociale një mesazh emocionues për babain e tij, ku shprehu dhimbjen e madhe dhe kujtimet që do të mbajë përgjithmonë me vete.
Në mesin e shumë reagimeve, ishte edhe ai i Cristiano Ronaldos, i cili zgjodhi t’i dërgonte një mesazh të sinqertë mbështetjeje rivalit të tij të madh.
“Një përqafim i madh për ty dhe të dashurit e tu në këto momente të vështira, Leo. Qëndro i fortë”, ka shkruar Ronaldo në komentet e postimit të Messit.
Messi, në mesazhin e tij për babain, e kishte përshkruar atë si “baba, mik dhe menaxher”, duke kujtuar ndikimin e madh që Jorge kishte pasur në jetën dhe karrierën e tij.
“Ti ishe babai im, miku dhe menaxheri im. Gjithmonë ishe personi që duhej të ishe në çdo moment dhe nuk gabove kurrë”, kishte shkruar Messi.
“Do të më mungosh shumë, por do të jesh gjithmonë i pranishëm, veçanërisht në rritjen e fëmijëve të mi, sepse unë i rris dhe i mësoj ashtu siç bëtë ti dhe nëna me mua. Pusho në paqe dhe kujdesu për ne atje lart, ashtu siç bëre këtu. Faleminderit për gjithçka. Të dua, babi”, kishte përfunduar Messi.
Edhe një herë, rivaliteti i dy prej futbollistëve më të mëdhenj në histori u la mënjanë, duke treguar respektin që Ronaldo dhe Messi kanë ruajtur ndër vite./Telegrafi/