Dy yjet e PSG-së thirrën nga Luis Enrique për Superkupë pavarësisht raportimeve për kalimin te Liverpooli
Luis Enrique ka publikuar listën e Paris Saint-Germainit për përballjen ndaj Aston Villas në Superkupën e UEFA-s të mërkurën, ku janë përfshirë edhe dy objektivat e Liverpoolit, Bradley Barcola dhe Ibrahim Mbaye.
Barcola është lidhur gjatë gjithë verës me një transferim te Liverpooli, ndërsa raportimet kanë bërë të ditur se edhe vetë futbollisti i ka dhënë dritën jeshile një lëvizjeje drejt “Reds”.
Megjithatë, një marrëveshje vazhdon të jetë e vështirë për t’u realizuar. PSG raportohet se e vlerëson sulmuesin francez rreth 145 milionë funte (170 milionë euro), shumë që Liverpooli nuk është i gatshëm ta paguajë.
23-vjeçari shënoi 13 gola në 49 paraqitje gjatë sezonit 2025/26, pa llogaritur Kupën e Botës për Klube. Për PSG-në, vetëm Ousmane Dembele me 20 gola dhe Khvicha Kvaratskhelia me 19 realizuan më shumë se ai.
Barcola gjithashtu ishte ndër lojtarët më aktivë të PSG-së në aspektin e driblimeve, duke provuar 156 të tilla, ndërsa regjistroi edhe pesë aksione që përfunduan me raste të rrezikshme. Vetëm Kvaratskhelia, me 87, kishte më shumë aksione të tilla sesa Barcola, i cili regjistroi 79.
Me Liverpoolin që po e ka Barcolan prioritet në merkato, interesimi për Ibrahim Mbaye duket se është zbehur disi. Megjithatë, besohet se klubi anglez vazhdon ta monitorojë sulmuesin senegalez.
Mbaye zhvilloi 32 paraqitje në të gjitha garat gjatë sezonit të kaluar, por vetëm 11 prej tyre i nisi nga minuta e parë. Ai shënoi tri gola dhe regjistroi tri asistime për skuadrën e Luis Enrique.
Interesimi për Barcolan dhe Mbaye është rritur ndjeshëm gjatë javëve të fundit, sidomos pasi PSG raportohet se është pranë transferimit të Ferran Torresit nga Barcelona dhe talentit të Ajaxit, Mika Godts.
Parisienët kanë bërë edhe një tjetër përforcim në sulm, duke transferuar Maghnes Akliouchen nga Monaco për rreth 50 milionë euro. Francezi gjithashtu është përfshirë në listën e lojtarëve për ndeshjen ndaj Aston Villas.
Në këtë sfidë pritet të jetë pjesë e skuadrës edhe Lucas Digne, i cili mund ta bëjë debutimin e dytë me PSG-në kundër ish-klubit të tij.
PSG synon të bëhet vetëm skuadra e katërt në histori që arrin të mbrojë trofeun e Superkupës së Evropës/UEFA-s, pas Ajaxit (1973, 1974), Milanit (1989, 1990) dhe Real Madridit (2016, 2017).
Kjo do të jetë paraqitja e tretë e PSG-së në Superkupën e UEFA-s. Në vitin 1997, parisienët u mposhtën 9-2 në rezultat të përgjithshëm nga Juventusi, ndërsa vitin e kaluar triumfuan ndaj Tottenhamit me penallti, pas barazimit 2-2./Telegrafi/