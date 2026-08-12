Kundërofensiva e Kievit, Ukraina rimerr territor në tri rajone
Forcat ukrainase kanë çliruar këtë vit 745 kilometra katrorë territor të pushtuar nga Rusia përgjatë një pjese të frontit juglindor, deklaroi sot presidenti Volodymyr Zelensky, duke vlerësuar operacionin, për të cilin tha se po zhvillohej “saktësisht sipas planit”.
Ushtria ukrainase gjatë muajve të fundit është përpjekur të shtojë presionin ndaj Moskës, duke ndërmarrë kundërofensiva në pjesë të frontit 1200 kilometra të gjatë, si dhe duke goditur infrastrukturën logjistike dhe energjetike.
Zelensky tha se 26 vendbanime në rajonet Dnipropetrovsk, Donetsk dhe Zaporizhzhia janë rikthyer nën kontrollin e Kievit. Ato ndodhen përgjatë një segmenti të frontit rreth 60 kilometra të gjatë, ku takohen kufijtë e këtyre tri rajoneve.
“Operacioni ynë ofensiv u zhvillua me saktësi – pikërisht sipas planit”, shkroi Zelensky në rrjetin social X, duke vlerësuar forcat ukrainase ajrore-desantuese dhe njësitë e tjera.
Sipas hartës së frontit të grupit ukrainas DeepState, një pjesë e madhe e këtij territori vazhdon të jetë zonë gri, e cila nuk kontrollohet plotësisht nga asnjëra palë. Një pjesë tjetër shënohet ende si territor nën kontrollin rus.
Një video e publikuar sot nga Shtabi i Përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tregon kryesisht pamje nga dronët, ku ushtarët ukrainas ngrenë flamurin e Ukrainës në vendbanimet e çliruara. Reuters nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur autenticitetin e pamjeve.
Analistët thonë se përparimi i forcave ruse në front është ngadalësuar këtë vit në pjesën më të madhe të vijës së luftimit, megjithëse trupat ruse vazhdojnë t’u afrohen qyteteve të rëndësishme në rajonin lindor të Donetskut.
Moska i ka kërkuar Kievit të heqë dorë nga pjesa e mbetur e rajonit industrial të Donetskut, kërkesë që Ukraina nuk dëshiron ta pranojë. /Telegrafi/