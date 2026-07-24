Shpend Ahmeti dënohet me 2 vite burgim dhe 5 mijë euro gjobë
Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me 2 vite burgim dhe 5 mijë euro gjobë ish-kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti për shkak të veprës penale “Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare” nga neni 430 paragrafi 2 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal te Republikës së Kosovës.
Lajmin e konfirmoi për Telegrafin, zëdhënësja e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Mirlinda Gashi.
“Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka shpall Aktgjykimin në çështjen penale kundër të akuzuarit Sh.A., për shkak të veprës penale Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare nga neni 430 paragrafi 2 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal te Republikës së Kosovës”, thuhet në përgjigje.
Ish-kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti është shpall fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 2 vitesh, si dhe dënim me gjobë në shumën prej 5.000 (pesë mijë) euro.
Tutje bëhet i ditur se Ahmeti obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 100 euro si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej euro, të gjitha këto pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.
Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit.
Ndryshe, Ahmeti është akuzuar se nuk ka deklaruar mjetet financiare në shumë prej 54 mijë e 400 euro të pranuara nga llogaritë personale të nënës së tij dhe 118 mijë euro të tij.
Sipas Prokurorisë shuma e përgjithshme e mjeteve të padeklaruara arrin vlerën prej 172 mijë e 600.00 euro. /Telegrafi/