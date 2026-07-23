Tragjedi në Bjeshkën e Strellcit, djali dyshohet se aksidentalisht vrau babanë
Një rast tragjik ka ndodhur pasditen e sotme në Bjeshkën e Strellcit në komunën e Deçanit. Djali dyshohet se aksidentalisht ka vrarë babanë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë në Pejë, Driton Rugova.
“Sot rreth orës 13:43 policia ka pranuar informatën se në Bjeshkën e Strellcit në oborrin e një stani një person është vrarë. Deri tani dyshohet për vrasje aksidentale mes familjarëve”, ka thënë Rugova.
Ai ka shtuar se policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes ku ka sekuestruar një armë zjarri, ndërkaq personi që dyshohet se ka kryer veprën është arrestuar.
Ndërkaq zëdhënësi i Prokurorisë në Pejë, Shkodran Nikçi, ka konfirmuar se prokurori i rastit është duke u marrë me rastin.
“Prokurori i Shtetit dhe të gjitha njësitë relevante policore ndodhen në vendin e ngjarjes, duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore", ka deklaruar Nikçi. /Telegrafi/