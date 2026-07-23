Rrëzohet aeroplani luftarak rus Su-57 gjatë një fluturimi stërvitor në rajonin e Moskës
Një aeroplan luftarak stërvitor u rrëzua në rajonin e Moskës të Rusisë më 23 korrik, raportoi agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS, duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes.
Gazeta pro-shtetërore ruse Kommersant raportoi se një aeroplan luftarak Su-57 u rrëzua, transmeton Telegrafi.
Su-57 është aeroplani luftarak i gjeneratës së pestë rus, i përdorur në luftën kundër Ukrainës kryesisht për sulme me rreze të gjatë me raketa Kh-59 dhe Kh-69.
Aeroplani u rrëzua gjatë ngritjes në një zonë të largët, por nuk shkaktoi dëme pasi piloti thuhet se u nxor nga toka, sipas TASS.
Transmetuesi shtetëror rus REN TV raportoi se aeroplani u rrëzua në rrethin e Odintsovos.
Media nuk specifikoi fushën ajrore nga e cila u ngrit aeroplani, megjithëse zona është shtëpia e fushës ajrore ushtarake Kubinka, e vendosur rreth 60 kilometra në perëndim të Moskës.
🔴Rusya’ya ait Su-57 savaş uçağı, Moskova yyakınlarında gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında düştü. pic.twitter.com/IqCOHTs0jq
— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) July 23, 2026
Kanali rus i pavarur Telegram, Astra, raportoi se gjeolokacioni i fotografive të dëshmitarëve okularë nga vendi i rrëzimit ndihmoi në identifikimin e vendndodhjes si një zonë pranë fshatrave Lutsino dhe Shikhovo, afërsisht 6-7 kilometra (3-4 milje) nga qendra e Zvenigorod.
Kanali ukrainas i Telegram, Supernova Plus, gjithashtu publikoi pamje që tregonin tym dhe zjarr në vendin e rrëzimit.
Su-57 është një nga avionët luftarakë më të përparuar dhe më të shtrenjtë në Forcat Ajrore Ruse. Komandanti i Forcave të Sistemeve Pa Pilot, Robert "Magyar" Brovdi, tha më 1 maj se një Su-57 i vetëm kushton midis 100 dhe 120 milionë dollarëve.
Brovdi e përshkroi Su-57, aeroplanin luftarak më të përparuar të Rusisë, si një "kërcënim të rëndësishëm" për avionët dhe sistemet e mbrojtjes ajrore ukrainase. /Telegrafi/