Një javë e rëndë është regjistruar në rrugët e Kosovës dhe rajonit, ku në disa aksidente të ndodhura brenda pak ditësh kanë humbur jetën gjithsej 9 persona.

Ngjarjet tragjike kanë tronditur opinionin publik dhe kanë lënë pas dhimbje për familjet e viktimave, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e këtyre aksidenteve.

MPB e Maqedonisë së Veriut konfirmon vdekjen e tre personave nga Kosova që ishin raportuar të zhdukur

Bilanci më i rëndë u shënua në një aksident tragjik në Maqedoninë e Veriut, ku tre qytetarë të Kosovës humbën jetën.

Një tjetër aksident me pasoja fatale ndodhi në Istog, ku humbën jetën dy persona. Ngjarja e rëndë ka rikthyer edhe një herë shqetësimet për sigurinë në komunikacion dhe rreziqet që paraqesin aksidentet në rrugët e vendit.

Po ashtu, gjatë kësaj jave u raportuan edhe disa raste të tjera tragjike.

Në një vetaksident në afërsi të Komoranit, një person humbi jetën, ndërsa tre të tjerë u lënduan.

Në Shirokë të Suharekës, një 52-vjeçar vdiq pas një vetaksidenti, ndërsa një grua humbi jetën disa ditë pas një aksidenti të rëndë në Mitrovicë.

Një tjetër viktimë u regjistrua sot në aksidentin me fatalitet në Studime të Vushtrrisë, ku policia dha detaje për rrethanat e ngjarjes.

Brenda vetëm një jave, këto raste kanë marrë jetën e 9 personave, duke shënuar një bilanc të dhimbshëm dhe duke ngritur alarmin për kujdesin e shtuar në trafik.

Aksidenti me fatalitet në Studime të Vushtrrisë, Policia jep detaje tjera

Shpejtësia, pakujdesia dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në sigurinë rrugore vazhdojnë të jenë ndër shkaqet kryesore të aksidenteve me pasoja të rënda.

Autoritetet u kanë bërë thirrje vazhdimisht shoferëve që të respektojnë rregullat e komunikacionit, të tregojnë kujdes gjatë ngasjes dhe të shmangin sjelljet që mund të rrezikojnë jetën e tyre dhe të të tjerëve. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme